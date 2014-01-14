La clase CWPROnArray está diseñada para calcular los valores del indicador Williams' Percent Range (%R) a partir de sus buffers.

Utilización:



El método Init() es llamado en la función OnInit() del indicador con los parámetros siguientes:

int aPeriod periodo del indicador.

El método Solve() es llamado en la función OnCalculate(), con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate();

es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate(); const int aPrevCalc variable prev_calculated definida en la función OnCalculate();

variable prev_calculated definida en la función OnCalculate(); double aDataHigh[] buffer con los precios High del indicador;

buffer con los precios High del indicador; double aDataLow[] buffer con los precios Low del indicador;

buffer con los precios Low del indicador; double aDataClose[] buffer con los precios Close del indicador;

buffer con los precios Close del indicador; double aWPR[] buffer con el valor calculado de WPR.

Métodos adicionales:

int BarsRequired() devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador ADX;

devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador ADX; string Name() devuelve una cadena con el nombre del indicador;

El archivo Test_WPROnArray.mq5 es un indicador que muestra como usar la clase CWPROnArray. El archivo IncWPROnArray debe ser colocado en la carpeta MQL5\Include\IncOnArray de la carpeta de datos del terminal (la carpeta IncOnArray debe crearse de forma manual).

El Indicador Técnico Williams’ Percent Range (%R) es un indicador técnico dinámico, que determina si el mercado está sobrecomprado/sobrevendido. Williams’ %R es muy similar al Oscilador Estocástico. La única diferencia es que %R tiene una escala decreciente y el Oscilador Estocástico tiene suavizado interno.