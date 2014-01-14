La clase CVidyaOnArray está diseñada para calcular los valores de VIDYA (Variable Index Dynamic Average) en un búfer de indicador.

Utilización:

El método Init() se llama en la función OnInit() con los siguientes parámetros:

int aCMOPeriod - periodo del oscilador CMO;

int aMAPeriod - periodo del indicador.

El método Solve() se llama en la función OnCalculate() con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal - variable rates_total de los parámetros de la función OnCalculate();

const int aPrevCalc - variable prev_calculated de los parámetros de la función OnCalculate();

double & aData[] - búfer de datos para el cálculo del indicador;

double & aVIDYA[] - valor calculado del indicador.

Métodos adicionales:

int BarsRequired() - devuelve el número mínimo de barras necesarias para el cálculo del indicador;

string Name() - devuelve una cadena de texto con el nombre del indicador;

Test_VidyaOnArray.mq5 es un indicador de ejemplo que muestra el funcionamiento de la clase CVidyaOnArray. El archivo IncVidyaOnArray se tiene que poner en MQL5\Include\IncOnArray, dentro de la carpeta de datos del terminal (hay que crear la carpeta IncOnArray).

El indicador técnico Variable Index Dynamic Average (VIDYA) ha sido desarrollado por Tushar Chande. Es un método original de cálculo de la Media Móvil Exponencial (EMA) mediante el cambio dinámico del periodo de promedio. El periodo de promedio depende de la volatilidad del mercado; para medir la volatilidad se ha escogido Chande Momentum Oscillator (CMO - Oscilador del Momento de Chande). Este oscilador mide la relación entre la suma de los incrementos positivos y suma de incrementos negativos durante un cierto periodo (periodo CMO). El valor de CMO se utiliza como coeficiente del factor de suavizado de la EMA. De este modo, VIDYA debe ajustar los parámetros: periodo de CMO y periodo de EMA.