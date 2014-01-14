Há um grande número de usuáriosqueprocuraram pela função iBarShift do MQL4.



Mas essa função não se encontra mais em MQL5, principalmente porque a linguagem MQL5 fornece todas as ferramentas básicas necessárias, de baixo nível, funções para processar tal ferramenta em uma biblioteca.



Como alternativa, vários programadores desenvolveram sua versão em MQL5. Encontrei 4 versões diferentes circlesquares, komposter (da Base de Código), DC2008 (A partir de famoso artigo Migrando do MQL4 para MQL5) Ou marketeer (Fórum russo).



O que eu descobri, curiosamente, é que todas as quatro versões estão bugadas, no sentido de que eles não se reproduzem exatamente como a função iBarShift() em MQL4. De fato, quando datetime é fornecido como parâmetro de entrada, elas não coincidem com a abertura de uma vela, todas as versões retornar um valor errado.

Então eu decidi fazer alguns testes sobre a precisão e a velocidade dessas várias funções, e, claro, para desenvolver a minha versão. Você pode encontrar em anexo a biblioteca com esta nova versão, e um pouco do script usado para aferir as funções.

Como uma nota lateral, iBarShift() nem sempre é a melhor maneira de realizar alguma tarefa em MQL5. Dependendo do seu algoritmo, não há melhor método.

PS: Há um bug no MQL5 que faz com que a minha função fique muito lento/bugada com a compilação 858/868/871. O bug é corrigido na compilação 880.

