iBarShift - MetaTrader 5のためのライブラリ
1491
多数のユーザがMQL4で iBarShiftのような関数を探しました。
しかし、MQL5はそのような操作を処理するために必要なすべての基本的な低レベルの関数を提供するため、この関数はMQL5に含まれていません。
別の方法として、何人かのプログラマーがMQL5バージョンを提供しました。私はcirclesquares、komposter（コードベース）、dc2008（有名なMigrating from mql4 to mql5稿から）とmarketeer（ロシア語のフォーラム）の4つのバージョンをみつけることができました。
注目すべきことは、すべての4つのバージョンには正確にMQL4のiBarShift()を再現していないという意味でのバグがあるということの発見でした。確かに、入力パラメータとして指定された日時がローソク足のの開口と一致しない場合はすべてのバージョンが間違った値を返します。
よって、私はこれらの様々な機能の精度と速度に関する検証をいくつかし、そしてもちろん自分のバージョンを開発することに決めました。この新しいバージョンを持つライブラリ、およびベンチマークに使用される小さなスクリプトの両方が添付されています。
注意点として、 iBarShift() は常にMQL5でタスクを実現するための最良の方法ではありません。アルゴリズムによってはもっといい方法が存在します。
変数：2014年10月3日バージョン1.02 アップ（リクエストされた時間が最後のバーの開始時刻よりも遅い場合のバグを修正）
