Библиотеки

iBarShift - библиотека для MetaTrader 5

\MQL5\Include\
ibarshift.mqh (3.24 KB) просмотр
\MQL5\Scripts\
testbarshift.mq5 (9.01 KB) просмотр
Многие ищут функцию iBarShift, которая была в языке MQL4 (например, 1,2,3).

В языке MQL5 ее нет, но есть все возможности для ее реализации в виде библиотеки. В качестве альтернативы многие программисты предложили свои варианты реализации этой функции на MQL5.

Я нашел 4 различных версии от circlesquares, komposter (из Codebase), dc2008 (из статьи "Переход с MQL4 на MQL5") и marketeer.

Обнаружилось, что все 4 версии содержат ошибки (не воспроизводят в точности работу функции iBarShift() языка MQL4). В частности, при указании в функции времени бара, время открытия полученного бара не соответствует искомому.

Я решил провести тесты точности и скорости работы различных вариантов реализации, и разработать свою версию. Библиотека и небольшой скрипт для тестирования производительности функций прилагается.

Results of the iBarShift benchmark for the 5 versions.

Отметим, что использование функции iBarShift() не всегда является наилучшим способом реализации задач на MQL5. В некоторых случаях есть алгоритмы получше.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1864

