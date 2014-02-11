代码库部分
用户搜索 iBarShift函数的MQL4版本。

但是这个函数在MQL5中已经不存在了，主要是因为MQL5在库中提供了所有必要的基础底层函数，来实现类似功能。.

作为一种替代，几个程序员提供了该函数的MQL5版本。我找到了4个不同的版本，它们分别来自circlesquares, komposter (来自代码库), dc2008 (来自著名的文章 从mql4向mql5迁移) 和 marketeer (俄语论坛)。

我发现所有的4个版本都有明显的bug，都没能准确的实现MQL4中的iBarShift()函数的功能。事实上，当日期作为输入参数时，和蜡烛线的开盘时间不符，所有的版本都返回错误的值。

因此我决定对这些函数的准确度和速度做一些测试，当然最后开发我自己的版本。你可以在附件中找到库和新版函数，以及一个用于评测该函数的小脚本。

iBarShift的MQL5版测试结果。

请注意，iBarShift()并不是在MQL5中最佳的实现某些功能的方式。会有更好的解决方案，这取决于你的算法。

P.S: mql5的858/868/871版有一个bug，导致我的函数运行非常缓慢/报错。此bug在880版中被修复了。

