ZigZag ideal - indicador para MetaTrader 5
- 2498
Es un zigzag simple pero muy rápido.
No hay picos suspendidos o erróneos. La recuperación de picos ha sido optimizada para los timeframes.
Ventajas:
- La función más cara en los cálculos es iBarShift. Reemplaza totalmente a todos los ciclos necesarios para la recuperación de los picos. Por lo tanto, ha sido reemplazado por ArrayBSearch. Significa que el indicador será más eficiente que su equivalente de MQL4;
- Todos los datos necesarios para cada barra son accesibles no sólo en cada momento sino también está disponible para el EA en cualquier momento del histórico;
- No hay picos suspendidos;
- Método eficiente para encontrar picos sin buscar los valores del indicador;
- Muy rápido;
- Funciona correctamente en las inserciones del histórico y al cambiar los timeframes;
- Perfecto para uso en EA's.
Desventajas:
- Requisitos de memoria. Zig-zag necesita 2 bufferss (uno no es suficiente debido a retrasos) para el trazado correcto, mientras que aquí se utilizan 5 buffers. En mi opinión, este inconveniente es eclipsado totalmente por la ventaja #6. Ninguno de los ZigZags rápidos pueden procesar correctamente las inserciones del histórico con dos búferes.
- Hay disponibles líneas adicionales. Son necesarias para que los datos sean accesibles a un EA. Estas líneas no deben ser visibles.
Principio:
Zig-zag se traza por el principio de canalización. El ancho de canal puede definirse en puntos (IdealZZ) o en términos porcentuales (IdealZZP)
Recuperación de picos:
input int ChannelWidth=100; #property indicator_chart_window datetime LastTime; int ZZHandle; //+------------------------------------------------------------------+ //| Función de inicio del indicador personalizado | //+------------------------------------------------------------------+ void OnInit() { LastTime = 0; ZZHandle = iCustom(_Symbol, Period(), "IdealZZ", ChannelWidth); } //+------------------------------------------------------------------+ //| GetValue | //+------------------------------------------------------------------+ bool GetValue(double dir,int bar,int prevBar,double &peak, int &peakBar,datetime &peakTime,const datetime &T[]) { if(dir<0) { double t[1]; if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,2,bar,1,t)) return false; int i= ArrayBsearch(T, (datetime)t[0]); if(i==prevBar) { if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,2,bar+1,1,t)) return false; i=ArrayBsearch(T,(datetime)t[0]); } double v[1]; if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,1,i,1,v)) return false; if(v[0]==EMPTY_VALUE) { if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,2,bar+1,1,t)) return false; i=ArrayBsearch(T,(datetime)t[0]); if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,1,i,1,v)) return false; } peak=v[0]; peakBar=i; peakTime=(datetime)t[0]; } else if(dir>0) { double t[1]; if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,3,bar,1,t)) return false; int i= ArrayBsearch(T, (datetime)t[0]); if(i==prevBar) { if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,3,bar+1,1,t)) return false; i=ArrayBsearch(T,(datetime)t[0]); } double v[1]; if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,0,i,1,v)) return false; if(v[0]==EMPTY_VALUE) { if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,3,bar+1,1,t)) return false; i=ArrayBsearch(T,(datetime)t[0]); if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,0,i,1,v)) return false; } peak=v[0]; peakBar=i; peakTime=(datetime)t[0]; } else { return(false); } return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| GetValue | //+------------------------------------------------------------------+ void SetPt(string name,double price,datetime time) { ObjectCreate(0,name,OBJ_ARROW,0,time,price); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_ARROWCODE,108); ObjectSetDouble(0,name,OBJPROP_PRICE,price); ObjectSetInteger(0,name,OBJPROP_TIME,time); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Función de iteración del indicador personalizado | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &T[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if(LastTime==T[0]) return(rates_total); LastTime=T[0]; ArraySetAsSeries(T,true); double dir_[1]; if(0>=CopyBuffer(ZZHandle,4,1,1,dir_)) return rates_total; double dir=dir_[0]; double rdir=-dir; if(dir==EMPTY_VALUE) return(rates_total); double v1,v2,v3,v4,v5; int i1,i2,i3,i4,i5; datetime t1,t2,t3,t4,t5; if( GetValue(dir,1,0,v1,i1,t1,T) && GetValue(rdir,i1,0,v2,i2,t2,T) && GetValue(dir,i2,i1,v3,i3,t3,T) && GetValue(rdir,i3,i2,v4,i4,t4,T) && GetValue(dir,i4,i3,v5,i5,t5,T) ) { SetPt("1",v1,t1); SetPt("2",v2,t2); SetPt("3",v3,t3); SetPt("4",v4,t4); SetPt("5",v5,t5); Print(v1," ",v2," ",v3," ",v4," ",v5," ",i1," ",i2," ",i3," ",i4," ",i5); } else { Print("Parece un error disponible..."); } return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
Este ejemplo es de un indicador que marca (una vez por barra) primero cinco picos (incluyendo el que se está formando actualmente).
¡ Atención! El código puede funcionar incorrectamente, si el modo barras cero está habilitado
Modo Barra Cero:
Puede activarse el modo de código variable DrawZeroBar. Está deshabilitado de forma predeterminada. No se recomienda habilitarlo, especialmente si el indicador se utiliza en el EA.
Disfrute al usarlo. Por favor, informar cualquier si hay inconvenientes.
