La clase CForceOnArray está diseñada para calcular los valores de Force Index a partir de los buffers del indicador.



Utilización:



El método Init() es llamado en la función OnInit() del indicador con los parámetros siguientes:

int aPeriod es el periodo del indicador;

es el periodo del indicador; ENUM_MA_METHOD aMethod es el método de suavizado.

El método Solve() es llamado en la función OnCalculate(), con los siguientes parámetros:

const int aRatesTotal es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate();

es la variable rates_total definida en los parámetros de la función OnCalculate(); const int aPrevCalc variable prev_calculated definida en la función OnCalculate();

variable prev_calculated definida en la función OnCalculate(); double aDataPrice[] es un buffer con los datos de precio para los cálculos del indicador;

es un buffer con los datos de precio para los cálculos del indicador; double aDataVolume[] es un buffer con los datos de volumen para los cálculos del indicador;

es un buffer con los datos de volumen para los cálculos del indicador; double aForce[] es el buffer con los valores calculados de Force.

int BarsRequired() devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador;

devuelve el número mínimo de barras para los cálculos del indicador; string Name() devuelve una cadena con el nombre del indicador.

Métodos adicionales:

El archivo Test_ForceOnArray.mq5 es un indicador que muestra como usar la clase CForceOnArray. El archivo IncForceOnArray debe ser colocado en la carpeta MQL5\Include\IncOnArray de la carpeta de datos del terminal (la carpeta IncOnArray debe crearse de forma manual).

Para un funcionamiento correcto se necesita la clase CMAOnArray definida en el archivo IncMAOnArray.

El Indicador Técnico Force Index fue desarrollado por Alexander Elder. Este índice mide Bulls Power con cada incremento, y Bears Power con cada decremento. Conecta los elementos básicos de la información del mercado: tendencia del precio, sus caidas, y volúmenes de operaciones. Este índice puede utilizarse directamente, pero es mejor suavizarlo con la ayuda de una Media Móvil. Suavizar con la ayuda de una media móvil corta (el autor propone utilizar 2 intervalos) ayuda a encontrar las mejores oportunidades para abrir y cerrar posiciones. Si se suaviza con una media móvil larga (periodo 13), el índice muestra la tendencia y sus cambios.



