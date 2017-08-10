CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

DoubleZigZag - Asesor Experto para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
1184
Ranking:
(35)
Publicado:
Actualizado:
DoubleZigZag.mq5 (31.14 KB) ver
Autor de la idea — Maksimautor del código mq5 — barabashkakvn.

El asesor usa para el análisis dos indicadores ZigZag, uno "menor" con los parámetros (13,5,3) y uno "mayor" cuyos parámetros son ocho veces mayores: (13*8,5*8,3*8)

//--- create handle of the indicator iCustom
   handle_iCustom=iCustom(Symbol(),Period(),"Examples\\ZigZag",13,5,3);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- create handle of the indicator iCustom
   handle_iCustomX8=iCustom(Symbol(),Period(),"Examples\\ZigZag",13*8,5*8,3*8);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iCustomX8==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iCustomX8 indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }

Para tomar decisiones sobre el comercio, analizamos los dos catetos del último pico del ZigZag mayor (13*8,5*8,3*8) y calculamos cuántos picos del ZigZag menor (13,5,3) se contienen en estos dos catetos.

Cuando recibamos la señal de apertura de BUY, cerramos todas las posiciones SELL. Y al contrario: cuando recibamos la señal de apertura de SELL, cerramos todas las posiciones BUY.

Parámetros del asesor:

  • k — proporción del número de picos del zigzag menor en los catetos del mayor
  • k2 — proporción de la diferencia de los precios en los picos del zigzag mayor

Ejemplo: 

DoubleZigZag

En color rojo se muestra el ZigZag mayor (13*8,5*8,3*8), en amarillo, el ZigZag menor (13,5,3).

Por consiguiente, ABC son los picos  del ZigZag mayor (13*8,5*8,3*8).

En total, los catetos AB y AC contienen nueve picos del ZigZag menor (13,5,3).


Resultados de la simulación en EURUSD, M1:

DoubleZigZag

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18629

