DoubleZigZag - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 1184
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor de la idea — Maksim, autor del código mq5 — barabashkakvn.
El asesor usa para el análisis dos indicadores ZigZag, uno "menor" con los parámetros (13,5,3) y uno "mayor" cuyos parámetros son ocho veces mayores: (13*8,5*8,3*8)
//--- create handle of the indicator iCustom handle_iCustom=iCustom(Symbol(),Period(),"Examples\\ZigZag",13,5,3); //--- if the handle is not created if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); } //--- create handle of the indicator iCustom handle_iCustomX8=iCustom(Symbol(),Period(),"Examples\\ZigZag",13*8,5*8,3*8); //--- if the handle is not created if(handle_iCustomX8==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iCustomX8 indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); }
Para tomar decisiones sobre el comercio, analizamos los dos catetos del último pico del ZigZag mayor (13*8,5*8,3*8) y calculamos cuántos picos del ZigZag menor (13,5,3) se contienen en estos dos catetos.
Cuando recibamos la señal de apertura de BUY, cerramos todas las posiciones SELL. Y al contrario: cuando recibamos la señal de apertura de SELL, cerramos todas las posiciones BUY.
Parámetros del asesor:
- k — proporción del número de picos del zigzag menor en los catetos del mayor
- k2 — proporción de la diferencia de los precios en los picos del zigzag mayor
Ejemplo:
En color rojo se muestra el ZigZag mayor (13*8,5*8,3*8), en amarillo, el ZigZag menor (13,5,3).
Por consiguiente, ABC son los picos del ZigZag mayor (13*8,5*8,3*8).
En total, los catetos AB y AC contienen nueve picos del ZigZag menor (13,5,3).
Resultados de la simulación en EURUSD, M1:
