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Советники

DoubleZigZag - эксперт для MetaTrader 5

MKaptsevich | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3611
Рейтинг:
(35)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: Maksim

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Советник использует для анализа два индикатора ZigZag, "младший" с параметрами (13,5,3) и "старший", у которого все параметры больше в восемь раз (13*8,5*8,3*8).

//--- create handle of the indicator iCustom
   handle_iCustom=iCustom(Symbol(),Period(),"Examples\\ZigZag",13,5,3);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- create handle of the indicator iCustom
   handle_iCustomX8=iCustom(Symbol(),Period(),"Examples\\ZigZag",13*8,5*8,3*8);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iCustomX8==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iCustomX8 indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }

Для принятия решения о торговле анализируем два катета последней вершины старшего ZigZag (13*8,5*8,3*8) — считаем, сколько вершин младшего ZigZag (13,5,3) содержится в этих двух катетах.

При получении сигнала на открытие BUY закрываем все позиции SELL. И наоборот: при получении сигнала на открытие SELL закрываем все позиции BUY.


Параметры советника

  • k — соотношение количества вершин младшего зигзага в катетах старшего;
  • k2 — соотношение разницы цен в вершинах старшего зигзага.


Пример

DoubleZigZag

Красным цветом показан старший ZigZag (13*8,5*8,3*8), желтым — младший ZigZag (13,5,3).

Соответственно, ABC — это вершины старшего ZigZag (13*8,5*8,3*8).

Всего катеты AB и AC содержат девять вершин младшего ZigZag (13,5,3).

Результаты тестирования на EURUSD,M1:

DoubleZigZag

N Candles v4 N Candles v4

Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих — продажа. Учитывается тип торгового счёта: неттинг или хеджинг.

Daily Open Line Daily Open Line

Простой индикатор, отражающий цену открытия дня.

Nevalyashka_BreakdownLevel Nevalyashka_BreakdownLevel

Стратегия торговли - пробой максимума/минимума на выбранном промежутке времени.

Color_QEMA_Envelopes_Digit Color_QEMA_Envelopes_Digit

Конверты с использованием мувинга Color_QEMA_Digit с индикацией направления тренда и отображением последних значений границ канала.