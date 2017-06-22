Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DoubleZigZag - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 3611
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи: Maksim
Автор MQL5-кода: barabashkakvn.
Советник использует для анализа два индикатора ZigZag, "младший" с параметрами (13,5,3) и "старший", у которого все параметры больше в восемь раз (13*8,5*8,3*8).
//--- create handle of the indicator iCustom handle_iCustom=iCustom(Symbol(),Period(),"Examples\\ZigZag",13,5,3); //--- if the handle is not created if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); } //--- create handle of the indicator iCustom handle_iCustomX8=iCustom(Symbol(),Period(),"Examples\\ZigZag",13*8,5*8,3*8); //--- if the handle is not created if(handle_iCustomX8==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iCustomX8 indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); }
Для принятия решения о торговле анализируем два катета последней вершины старшего ZigZag (13*8,5*8,3*8) — считаем, сколько вершин младшего ZigZag (13,5,3) содержится в этих двух катетах.
При получении сигнала на открытие BUY закрываем все позиции SELL. И наоборот: при получении сигнала на открытие SELL закрываем все позиции BUY.
Параметры советника
- k — соотношение количества вершин младшего зигзага в катетах старшего;
- k2 — соотношение разницы цен в вершинах старшего зигзага.
Пример
Красным цветом показан старший ZigZag (13*8,5*8,3*8), желтым — младший ZigZag (13,5,3).
Соответственно, ABC — это вершины старшего ZigZag (13*8,5*8,3*8).
Всего катеты AB и AC содержат девять вершин младшего ZigZag (13,5,3).
Результаты тестирования на EURUSD,M1:
Советник ищет N одинаковых свечей подряд. На бычьих свечах идет покупка, на медвежьих — продажа. Учитывается тип торгового счёта: неттинг или хеджинг.Daily Open Line
Простой индикатор, отражающий цену открытия дня.
Стратегия торговли - пробой максимума/минимума на выбранном промежутке времени.Color_QEMA_Envelopes_Digit
Конверты с использованием мувинга Color_QEMA_Digit с индикацией направления тренда и отображением последних значений границ канала.