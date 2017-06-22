DoubleZigZag

Автор идеи: Maksim

Автор MQL5-кода: barabashkakvn.

Советник использует для анализа два индикатора ZigZag, "младший" с параметрами (13,5,3) и "старший", у которого все параметры больше в восемь раз (13*8,5*8,3*8).

handle_iCustom= iCustom ( Symbol (), Period (), "Examples\\ZigZag" , 13 , 5 , 3 ); if (handle_iCustom== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , Symbol (), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } handle_iCustomX8= iCustom ( Symbol (), Period (), "Examples\\ZigZag" , 13 * 8 , 5 * 8 , 3 * 8 ); if (handle_iCustomX8== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iCustomX8 indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , Symbol (), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); }

Для принятия решения о торговле анализируем два катета последней вершины старшего ZigZag (13*8,5*8,3*8) — считаем, сколько вершин младшего ZigZag (13,5,3) содержится в этих двух катетах.

При получении сигнала на открытие BUY закрываем все позиции SELL. И наоборот: при получении сигнала на открытие SELL закрываем все позиции BUY.





Параметры советника

k — соотношение количества вершин младшего зигзага в катетах старшего;

— соотношение количества вершин младшего зигзага в катетах старшего; k2 — соотношение разницы цен в вершинах старшего зигзага.





Пример

Красным цветом показан старший ZigZag (13*8,5*8,3*8), желтым — младший ZigZag (13,5,3).

Соответственно, ABC — это вершины старшего ZigZag (13*8,5*8,3*8).

Всего катеты AB и AC содержат девять вершин младшего ZigZag (13,5,3).

Результаты тестирования на EURUSD,M1: