DoubleZigZag - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 1508
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der Autor der Idee — Maksim, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Der EA verwendet für die Analyse zwei Indikatoren ZigZag, der "jüngere" mit den Parametern (13,5,3) und der "ältere" — bei dem alle Parameter um 8 mal mehr sind: (13*8,5*8,3*8)
//--- create handle of the indicator iCustom handle_iCustom=iCustom(Symbol(),Period(),"Examples\\ZigZag",13,5,3); //--- if the handle is not created if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); } //--- create handle of the indicator iCustom handle_iCustomX8=iCustom(Symbol(),Period(),"Examples\\ZigZag",13*8,5*8,3*8); //--- if the handle is not created if(handle_iCustomX8==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iCustomX8 indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); }
Um die Entscheidung bezüglich des Handels zu treffen, analysieren wir zwei Katheten der letzten Spitze des älteren ZigZags ( 13*8,5*8,3*8 ) — wir berechnen, wie viel Spitzen des jüngeren ZigZags ( 13,5,3 ) in diesen zwei Katheten gibt.
Beim Erhalten des Signals für die Eröffnung BUY schließen wir alle Positionen SELL. Und umgekehrt: Beim Erhalten des Signals für die Eröffnung SELL schließen wir alle Positionen BUY.
EA-Parameter:
- k — das Verhältnis der Anzahl der Spitzen des jüngeren Zickzacks in den Katheten des älteren Zickzacks
- k2 — Das Verhältnis der Preisdifferenz in den Spitzen des älteren Zickzacks
Beispiel:
Mit der roten Farbe wurde der ältere ZigZag (13*8,5*8,3*8) gezeigt, mit Gelb — der jüngere ZigZag (13,5,3).
Entsprechend, ABC — sind die Spitzen des älteren ZigZags (13*8,5*8,3*8).
Insgesamt haben die Katheten AB und AC neun Spitzen des jüngeren ZigZags (13,5,3).
Die Testergebnisse am EURUSD,M1:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18629
