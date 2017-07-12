DoubleZigZag

Der Autor der Idee — Maksim, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.

Der EA verwendet für die Analyse zwei Indikatoren ZigZag, der "jüngere" mit den Parametern (13,5,3) und der "ältere" — bei dem alle Parameter um 8 mal mehr sind: (13*8,5*8,3*8)

handle_iCustom= iCustom ( Symbol (), Period (), "Examples\\ZigZag" , 13 , 5 , 3 ); if (handle_iCustom== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , Symbol (), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } handle_iCustomX8= iCustom ( Symbol (), Period (), "Examples\\ZigZag" , 13 * 8 , 5 * 8 , 3 * 8 ); if (handle_iCustomX8== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iCustomX8 indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , Symbol (), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); }

Um die Entscheidung bezüglich des Handels zu treffen, analysieren wir zwei Katheten der letzten Spitze des älteren ZigZags ( 13*8,5*8,3*8 ) — wir berechnen, wie viel Spitzen des jüngeren ZigZags ( 13,5,3 ) in diesen zwei Katheten gibt.

Beim Erhalten des Signals für die Eröffnung BUY schließen wir alle Positionen SELL. Und umgekehrt: Beim Erhalten des Signals für die Eröffnung SELL schließen wir alle Positionen BUY.

EA-Parameter:

k — das Verhältnis der Anzahl der Spitzen des jüngeren Zickzacks in den Katheten des älteren Zickzacks

k2 — Das Verhältnis der Preisdifferenz in den Spitzen des älteren Zickzacks

Beispiel:





Mit der roten Farbe wurde der ältere ZigZag (13*8,5*8,3*8) gezeigt, mit Gelb — der jüngere ZigZag (13,5,3).

Entsprechend, ABC — sind die Spitzen des älteren ZigZags (13*8,5*8,3*8).

Insgesamt haben die Katheten AB und AC neun Spitzen des jüngeren ZigZags (13,5,3).





Die Testergebnisse am EURUSD,M1:



