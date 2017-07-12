CodeBaseKategorien
Expert Advisors

DoubleZigZag - Experte für den MetaTrader 5

MKaptsevich | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
1508
Rating:
(35)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Autor der Idee — MaksimDer Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.

Der EA verwendet für die Analyse zwei Indikatoren ZigZag, der "jüngere" mit den Parametern (13,5,3) und der "ältere" — bei dem alle Parameter um 8 mal mehr sind: (13*8,5*8,3*8)

//--- create handle of the indicator iCustom
   handle_iCustom=iCustom(Symbol(),Period(),"Examples\\ZigZag",13,5,3);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- create handle of the indicator iCustom
   handle_iCustomX8=iCustom(Symbol(),Period(),"Examples\\ZigZag",13*8,5*8,3*8);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iCustomX8==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iCustomX8 indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }

Um die Entscheidung bezüglich des Handels zu treffen, analysieren wir zwei Katheten der letzten Spitze des älteren ZigZags ( 13*8,5*8,3*8 ) — wir berechnen, wie viel Spitzen des jüngeren ZigZags ( 13,5,3 ) in diesen zwei Katheten gibt.

Beim Erhalten des Signals für die Eröffnung BUY schließen wir alle Positionen SELL. Und umgekehrt: Beim Erhalten des Signals für die Eröffnung SELL schließen wir alle Positionen BUY.

EA-Parameter:

  • k — das Verhältnis der Anzahl der Spitzen des jüngeren Zickzacks in den Katheten des älteren Zickzacks
  • k2 — Das Verhältnis der Preisdifferenz in den Spitzen des älteren Zickzacks

Beispiel: 

DoubleZigZag

Mit der roten Farbe wurde der ältere ZigZag (13*8,5*8,3*8) gezeigt, mit Gelb — der jüngere ZigZag (13,5,3).

Entsprechend, ABC — sind die Spitzen des älteren ZigZags (13*8,5*8,3*8).

Insgesamt haben die Katheten AB und AC neun Spitzen des jüngeren ZigZags (13,5,3).


Die Testergebnisse am EURUSD,M1:

DoubleZigZag

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18629

