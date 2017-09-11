私たちのファンページに参加してください
DoubleZigZag - MetaTrader 5のためのエキスパート
- Vladimir Karputov
- 2270
-
アイデアの作者はMaksimで、 mq5 コードの作者はbarabashkakvnです。
EAは、分析のために2つのジグザグインジケーターを使用します.: パラメータ (13.5, 3) を持つ小さいジグザグと、パラメータが8で乗算された大きなジグザグ: (13 * 8, 5 * 8, 3 * 8)
//---インジケーター iCustom のハンドルを作成します。 handle_iCustom=iCustom(Symbol(),Period(),"Examples\\ZigZag",13,5,3); //---ハンドルが作成されていない場合 if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE) { //---失敗を出力し、エラーコードを出力する PrintFormat("Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //---インジケーターはすぐに停止されます return(INIT_FAILED); } //---インジケーター iCustom のハンドルを作成します。 handle_iCustomX8=iCustom(Symbol(),Period(),"Examples\\ZigZag",13*8,5*8,3*8); //---ハンドルが作成されていない場合 if(handle_iCustomX8==INVALID_HANDLE) { //---失敗を出力し、エラーコードを出力する PrintFormat("Failed to create handle of the iCustomX8 indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //---インジケーターはすぐに停止されます return(INIT_FAILED); }
トレードの決定を下すには、大きなジグザグ (13 * 8, 5 * 8, 3 * 8) の最後の天井の2本の脚は、この2本の脚に含まれる小さいジグザグ (13, 5, 3) の天井数をカウントします。
買いポジションのシグナルが受信されると、すべての売りポジションがクローズされます。 その逆: 売りポジションを開くためのシグナルが受信された場合、すべての買いポジションがクローズされます。
EAのパラメータ:
- k はより大きいジグザグの足の小さいジグザグの天井の数の比率です
- k2 は、大きなジグザグの天井の価格差の比率です
例:
大きなジグザグ (13 * 8, 5 * 8, 3 * 8) は赤で示され, 小さいジグザグジグザグ (13, 5, 3) 黄色です。.
ABC は、大きなジグザグ (13 * 8、5 * 8、3 * 8) の天井です。
脚の AB および AC には、小さいジグザグ (13, 5, 3) の9つの天井があります。
EURUSD、M1 のテスト結果:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18629
