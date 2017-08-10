CodeBaseSecciones
Indicadores

Boa_ZigZag_Arrows_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Indicador Boa_ZigZag_Arrows con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Boa_ZigZag_Arrows.mq5.

Fig. 1. Indicador Boa_ZigZag_Arrows_HTF

Fig. 1. Indicador Boa_ZigZag_Arrows_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18636

