Indicadores

ColorBarRange_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
1061
Ranking:
(22)
Publicado:
El indicador construye un canal en los niveles High y Low de la vela desde un marco temporal mayor, fijado en los parámetros de entrada del indicador:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H12; // Periodo del gráfico

Fig. 1. Indicador ColorBarRange_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18620

