Experts

DoubleZigZag - expert para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1995
Avaliação:
(35)
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia — Maksimautor do código mq5 — barabashkakvn.

O Expert Advisor utiliza dois indicadores ZigZag para análise, um "menor" com parâmetros (13,5,3) e outro "maior" com parâmetros multiplicados por oito: (13*8,5*8,3*8)

//--- create handle of the indicator iCustom
   handle_iCustom=iCustom(Symbol(),Period(),"Examples\\ZigZag",13,5,3);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- create handle of the indicator iCustom
   handle_iCustomX8=iCustom(Symbol(),Period(),"Examples\\ZigZag",13*8,5*8,3*8);
//--- if the handle is not created 
   if(handle_iCustomX8==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- tell about the failure and output the error code 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iCustomX8 indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- the indicator is stopped early 
      return(INIT_FAILED);
     }

Para a tomada de decisões sobre negociação, analisamos os dois catetos do último vértice do ZigZag maior (13*8,5*8,3*8) — calculamos quantos vértices tem o ZigZag menor (13,5,3) nestes dois catetos.

Recebido o sinal de abertura para a posição BUY, fechamos todas as posições SELL. E, inversamente, recebido o sinal de abertura para a posição SELL, fechamos todas as posições BUY.

Parâmetros do Expert Advisor:

  • k — proporção do número de vértices de ZigZag menor nos catetos do velho
  • k2 — proporção da diferença dos preços nos vértices do ZigZag velho

Exemplo: 

DoubleZigZag

O ZigZag maior (13*8,5*8,3*8) é mostrado a vermelho, o ZigZag menor (13,5,3), a amarelo.

Por conseguinte, ABC é o vértice do ZigZag velho (13*8,5*8,3*8).

Todos os catetos AB e AC contêm nove vértices do ZigZag novo (13,5,3).


Resultados do teste em EURUSD, M1:

DoubleZigZag

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18629

