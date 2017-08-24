DoubleZigZag

Participe de nossa página de fãs
Autor da ideia — Maksim, autor do código mq5 — barabashkakvn.
O Expert Advisor utiliza dois indicadores ZigZag para análise, um "menor" com parâmetros (13,5,3) e outro "maior" com parâmetros multiplicados por oito: (13*8,5*8,3*8)
//--- create handle of the indicator iCustom handle_iCustom=iCustom(Symbol(),Period(),"Examples\\ZigZag",13,5,3); //--- if the handle is not created if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); } //--- create handle of the indicator iCustom handle_iCustomX8=iCustom(Symbol(),Period(),"Examples\\ZigZag",13*8,5*8,3*8); //--- if the handle is not created if(handle_iCustomX8==INVALID_HANDLE) { //--- tell about the failure and output the error code PrintFormat("Failed to create handle of the iCustomX8 indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- the indicator is stopped early return(INIT_FAILED); }
Para a tomada de decisões sobre negociação, analisamos os dois catetos do último vértice do ZigZag maior (13*8,5*8,3*8) — calculamos quantos vértices tem o ZigZag menor (13,5,3) nestes dois catetos.
Recebido o sinal de abertura para a posição BUY, fechamos todas as posições SELL. E, inversamente, recebido o sinal de abertura para a posição SELL, fechamos todas as posições BUY.
Parâmetros do Expert Advisor:
- k — proporção do número de vértices de ZigZag menor nos catetos do velho
- k2 — proporção da diferença dos preços nos vértices do ZigZag velho
Exemplo:
O ZigZag maior (13*8,5*8,3*8) é mostrado a vermelho, o ZigZag menor (13,5,3), a amarelo.
Por conseguinte, ABC é o vértice do ZigZag velho (13*8,5*8,3*8).
Todos os catetos AB e AC contêm nove vértices do ZigZag novo (13,5,3).
Resultados do teste em EURUSD, M1:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18629
