DoubleZigZag

Autor da ideia — Maksim, autor do código mq5 — barabashkakvn.

O Expert Advisor utiliza dois indicadores ZigZag para análise, um "menor" com parâmetros (13,5,3) e outro "maior" com parâmetros multiplicados por oito: (13*8,5*8,3*8)

handle_iCustom= iCustom ( Symbol (), Period (), "Examples\\ZigZag" , 13 , 5 , 3 ); if (handle_iCustom== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iCustom indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , Symbol (), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } handle_iCustomX8= iCustom ( Symbol (), Period (), "Examples\\ZigZag" , 13 * 8 , 5 * 8 , 3 * 8 ); if (handle_iCustomX8== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iCustomX8 indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , Symbol (), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); }

Para a tomada de decisões sobre negociação, analisamos os dois catetos do último vértice do ZigZag maior (13*8,5*8,3*8) — calculamos quantos vértices tem o ZigZag menor (13,5,3) nestes dois catetos.

Recebido o sinal de abertura para a posição BUY, fechamos todas as posições SELL. E, inversamente, recebido o sinal de abertura para a posição SELL, fechamos todas as posições BUY.

Parâmetros do Expert Advisor:

k — proporção do número de vértices de ZigZag menor nos catetos do velho

k2 — proporção da diferença dos preços nos vértices do ZigZag velho

Exemplo:





O ZigZag maior (13*8,5*8,3*8) é mostrado a vermelho, o ZigZag menor (13,5,3), a amarelo.

Por conseguinte, ABC é o vértice do ZigZag velho (13*8,5*8,3*8).

Todos os catetos AB e AC contêm nove vértices do ZigZag novo (13,5,3).





Resultados do teste em EURUSD, M1:



