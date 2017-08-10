CodeBaseSecciones
AutoTradeLevels - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
El indicador marca con líneas cortas horizontales todas las trasnacciones ejecutadas, en el caso de que estas transacciones dispongan de los signos de flecha correspondientes.

//+------------------------------------------------+ 
//|  Parámetros de entrada del indicador                  |
//+------------------------------------------------+ 
//---- ajustes para la representación visual del indicador
input string Sirname="AutoTradeLevels";  // Nombre para las marcas del indicador
input uint Len=3;  // Longitud de los niveles de precio en el número de velas

Fig. 1. Indicador AutoTradeLevels

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18635

