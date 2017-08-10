Mira cómo descargar robots gratis
AutoTradeLevels - indicador para MetaTrader 5
El indicador marca con líneas cortas horizontales todas las trasnacciones ejecutadas, en el caso de que estas transacciones dispongan de los signos de flecha correspondientes.
//+------------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+------------------------------------------------+ //---- ajustes para la representación visual del indicador input string Sirname="AutoTradeLevels"; // Nombre para las marcas del indicador input uint Len=3; // Longitud de los niveles de precio en el número de velas
Fig. 1. Indicador AutoTradeLevels
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18635
