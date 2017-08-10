El indicador construye un canal en los niveles High y Low de la vela desde un marco temporal mayor, fijado en los parámetros de entrada del indicador.

Para el análisis se usan dos indicadores ZigZag.

Indicador Boa_ZigZag_Arrows con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Estrategia comercial: ruptura del máximo/mínimo en el intervalo temporal elegido.