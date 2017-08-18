DoubleZigZag

思路的作者 是 Maksim, 而 mq5 代码的作者 是 barabashkakvn。

本EA交易使用了两个之字转向指标来进行分析: 小的之字转向指标参数是 (13.5,3) 而较大之字转向指标的参数则是乘以8: (13*8,5*8,3*8)

handle_iCustom= iCustom ( Symbol (), Period (), "Examples\\ZigZag" , 13 , 5 , 3 ); if (handle_iCustom== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "使用 iCustom 创建指标句柄失败，交易品种 %s/%s, 错误代码 %d" , Symbol (), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } handle_iCustomX8= iCustom ( Symbol (), Period (), "Examples\\ZigZag" , 13 * 8 , 5 * 8 , 3 * 8 ); if (handle_iCustomX8== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "创建 iCustomX8 指标句柄失败，交易品种 %s/%s, 错误代码 %d" , Symbol (), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); }

为了做出交易决定，要分析较大之字转向指标 (13*8,5*8,3*8) 最近峰值的两条腿, 而还要计算较小之字转向指标 (13,5,3) 在这两条腿之间的峰值数量。

如果收到了建立买入仓位的信号，所有的卖出仓位都要关闭。对应的是: 如果收到了建立卖出仓位的信号，所有的买入仓位都要关闭。

EA交易的参数:

k 是较大之字转向腿间小之字转向峰值的系数比例。

k2 是较大之字转向峰值之间的价格差距比例。

例子:





较大之字转向指标 (13*8,5*8,3*8) 以红色显示, 较小之字转向指标 (13,5,3) 是黄色的。

相应地, ABC 是较大之字转向指标 (13*8,5*8,3*8) 的峰值。

两腿 AB 和 AC 包含了较小之字转向指标(13,5,3)的9个峰值。





在 EURUSD,M1 上的测试结果:



