DoubleZigZag - MetaTrader 5EA
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
2446
等级:
-
已发布:
已更新:
思路的作者 是 Maksim, 而 mq5 代码的作者 是 barabashkakvn。
本EA交易使用了两个之字转向指标来进行分析: 小的之字转向指标参数是 (13.5,3) 而较大之字转向指标的参数则是乘以8: (13*8,5*8,3*8)
//--- 使用 iCustom 创建指标句柄 handle_iCustom=iCustom(Symbol(),Period(),"Examples\\ZigZag",13,5,3); //--- 如果句柄没有创建 if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE) { //--- 报告失败并输出错误代码 PrintFormat("使用 iCustom 创建指标句柄失败，交易品种 %s/%s, 错误代码 %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- 指标早些停止运行 return(INIT_FAILED); } //--- 使用 iCustom 创建指标句柄 handle_iCustomX8=iCustom(Symbol(),Period(),"Examples\\ZigZag",13*8,5*8,3*8); //--- 如果句柄没有创建 if(handle_iCustomX8==INVALID_HANDLE) { //--- 报告失败并输出错误代码 PrintFormat("创建 iCustomX8 指标句柄失败，交易品种 %s/%s, 错误代码 %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- 指标早些停止运行 return(INIT_FAILED); }
为了做出交易决定，要分析较大之字转向指标 (13*8,5*8,3*8) 最近峰值的两条腿, 而还要计算较小之字转向指标 (13,5,3) 在这两条腿之间的峰值数量。
如果收到了建立买入仓位的信号，所有的卖出仓位都要关闭。对应的是: 如果收到了建立卖出仓位的信号，所有的买入仓位都要关闭。
EA交易的参数:
- k 是较大之字转向腿间小之字转向峰值的系数比例。
- k2 是较大之字转向峰值之间的价格差距比例。
例子:
较大之字转向指标 (13*8,5*8,3*8) 以红色显示, 较小之字转向指标 (13,5,3) 是黄色的。
相应地, ABC 是较大之字转向指标 (13*8,5*8,3*8) 的峰值。
两腿 AB 和 AC 包含了较小之字转向指标(13,5,3)的9个峰值。
在 EURUSD,M1 上的测试结果:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18629
