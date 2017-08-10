CodeBaseSecciones
ColorBarOpen_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
El indicador construye el nivel de apertura de la vela desde un marco temporal mayor, fijado en los parámetros de entrada del indicador:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H12;  // Periodo del gráfico

Fig. 1. Indicador ColorBarOpen_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18617

