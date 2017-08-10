Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorBarOpen_HTF - indicador para MetaTrader 5
El indicador construye el nivel de apertura de la vela desde un marco temporal mayor, fijado en los parámetros de entrada del indicador:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H12; // Periodo del gráfico
Fig. 1. Indicador ColorBarOpen_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18617
Envoltorios con uso de la media móvil Color_PEMA_Digit con indicación de la dirección de la tendencia y representación de los últimos valores de los límites del canal.Color_QEMA_Envelopes_Digit
Envoltorios con uso de la media móvil Color_QEMA_Digit con indicación de la dirección de la tendencia y representación de los últimos valores de los límites del canal.
El indicador construye un canal en los niveles High y Low de la vela desde un marco temporal mayor, fijado en los parámetros de entrada del indicador.DoubleZigZag
Para el análisis se usan dos indicadores ZigZag.