コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

Boa_ZigZag_Arrows - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1059
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

Real: mandor

Boa_ZigZagはジグザグで、値はフラクタルラベルとして表示されます。

このラベルは、元のジグザグのように再描画されます!

図1. Boa_ZigZag_Arrows インジケーター

図1. Boa_ZigZag_Arrows インジケーター

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18604

Boa_ZigZag_Price Boa_ZigZag_Price

ジグザグの天井の価格ラベルを持つ Boa_ZigZag インジケーター。

Boa_ZigZag_HTF Boa_ZigZag_HTF

パラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つ Boa_ZigZag インジケーター。

N Candles v4 N Candles v4

このEAは、行内の N 個の同一のロウソクを検索します。 強気のロウソクで買い、弱気のロウソクで売りをします。 アカウントの種類は、ネットまたはヘッジされているかどうか考慮に入れられます。

Color_QEMA_Envelopes_Digit Color_QEMA_Envelopes_Digit

Color_QEMA_Digit MA を使用して、トレンドの方向とチャンネルのボーダーの最後の値の表示を示すエンベロープ。