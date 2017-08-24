CodeBaseSeções
Boa_ZigZag_Arrows - indicador para MetaTrader 5

Autor real: mandor

ZigZag Boa_ZigZag com exibição de seus valores como ícones fractais.

Os ícones são redesenhados de maneira semelhante aos topos do ZigZag original!

Fig.1. Indicador Boa_ZigZag_Arrows

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18604

Boa_ZigZag_Price Boa_ZigZag_Price

Indicador Boa_ZigZag com rótulos de preço para os valores dos picos do ZigZag.

Boa_ZigZag_HTF Boa_ZigZag_HTF

Indicador Boa_ZigZag com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

N Candles v4 N Candles v4

EA que procura N velas idênticas consecutivas. Ele compra em velas de alta, vende em velas de baixa. É considerado o tipo de conta de negociação: cobertura ou compensação.

Color_PEMA_Envelopes_Digit Color_PEMA_Envelopes_Digit

Envelopes com uso da média móvel Color_PEMA_Digit com indicação da direção da tendência e exibição dos últimos valores das bordas do canal.