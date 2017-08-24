Participe de nossa página de fãs
Autor real: mandor
ZigZag Boa_ZigZag com exibição de seus valores como ícones fractais.
Os ícones são redesenhados de maneira semelhante aos topos do ZigZag original!
Fig.1. Indicador Boa_ZigZag_Arrows
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18604
