CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Boa_ZigZag_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
851
Ranking:
(20)
Publicado:
Boa_ZigZag.mq5 (11.33 KB) ver
Boa_ZigZag_HTF.mq5 (16.79 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Boa_ZigZag con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Boa_ZigZag.mq5.

Fig. 1. Indicador Boa_ZigZag_HTF

Fig. 1. Indicador Boa_ZigZag_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18602

IStochastic_Trading IStochastic_Trading

Comercio con el indicador Stochastic Oscillator. Promediación. Limitación del número de posiciones. Trailing.

Intersection 2 iMA Intersection 2 iMA

Sencillo sistema que funciona con el cruce de dos МА.

Boa_ZigZag_Price Boa_ZigZag_Price

Indicador Boa_ZigZag con marcas de color de los valores de los picos del zigzag.

Boa_ZigZag_Arrows Boa_ZigZag_Arrows

Zigzag Boa_ZigZag con representación de sus resultados en forma de signos fractales.