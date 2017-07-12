CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Boa_ZigZag_Arrows - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
955
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der echte Autor: mandor

Der Indikator Boa_ZigZag mit der Darstellung der Werte in Form von Fraktal-Abzeichen.

Die Abzeichen werden absolut ähnlich nach den Spitzen des Anfangszickzackes umgezeichnet!

in Abb.1. Der Indikator Boa_ZigZag_Arrows

in Abb.1. Der Indikator Boa_ZigZag_Arrows

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18604

Boa_ZigZag_Price Boa_ZigZag_Price

Der Indikator Boa_ZigZag mit den Preis-Markierungen der Werte von ZigZag-Spitzen.

Boa_ZigZag_HTF Boa_ZigZag_HTF

Der Indikator Boa_ZigZag mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

N Candles v4 N Candles v4

Der EA sucht der N-identischen Kerzen nacheinander. Auf den bülligen Kerzen geht Kauf, auf den bären Kerzen — Verkauf. Es wird der Typ des Handelskontos berücksichtigt: Netting oder Hedge.

Color_QEMA_Envelopes_Digit Color_QEMA_Envelopes_Digit

Die Briefumschläge unter Verwendung des Movings Color_QEMA_Digit mit der Indikation der Trend-Richtung und der Darstellung der letzten Werte der Grenzen des Kanals.