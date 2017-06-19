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Индикаторы

Boa_ZigZag_Arrows - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2281
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: mandor

Зигзаг Boa_ZigZag с отображением своих значений в виде фрактальных значков.

Значки перерисовываются абсолютно аналогично вершинам исходного зигзага!

Рис.1. Индикатор Boa_ZigZag_Arrows

Рис.1. Индикатор Boa_ZigZag_Arrows

Boa_ZigZag_Price Boa_ZigZag_Price

Индикатор Boa_ZigZag с ценовыми метками значений вершин зигзага.

Boa_ZigZag_HTF Boa_ZigZag_HTF

Индикатор Boa_ZigZag с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Automatically bring charts one by one to the top Automatically bring charts one by one to the top

Отображение графиков по очереди на переднем плане в режиме слайд-шоу.

Daily Open Line Daily Open Line

Простой индикатор, отражающий цену открытия дня.