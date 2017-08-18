代码库部分
Boa_ZigZag_Arrows - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
真实作者: mandor

Boa_ZigZag 之字转向指标，同时显示分形标签数值。

标签的重绘与原本之字转向的峰值类似!

图 1. Boa_ZigZag_Arrows 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18604

Boa_ZigZag_Price Boa_ZigZag_Price

带有之字转向峰值价格标签的 Boa_ZigZag 指标。

Boa_ZigZag_HTF Boa_ZigZag_HTF

在输入参数中带有时段选择选项的 Boa_ZigZag 指标。

N Candles v4 N Candles v4

本EA交易搜索连续N个相同方向的烛形，它会在连续上升的烛形时买入，而在下跌烛形时卖出。考虑到了账户的类型，也就是它是单边账户还是锁仓账户。

Color_QEMA_Envelopes_Digit Color_QEMA_Envelopes_Digit

使用了 Color_QEMA_Digit 移动平均的包络线, 并且有趋势方向的指示，显示了通道边缘的最新数值。