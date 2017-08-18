本EA交易搜索连续N个相同方向的烛形，它会在连续上升的烛形时买入，而在下跌烛形时卖出。考虑到了账户的类型，也就是它是单边账户还是锁仓账户。

使用了 Color_QEMA_Digit 移动平均的包络线, 并且有趋势方向的指示，显示了通道边缘的最新数值。