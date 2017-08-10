VLT_TRADER

Autor de la idea: Yuri.

Autor del código mql5: Vladimir Karputov.

Sistema comercial basado en la compresión de la volatilidad. La señal de entrada se forma cuando el mercado forma la vela de menor tamaño en una cantidad determinada de barras.

Reglas de formación de la señal de entrada en la posición

- Al formarse la siguiente vela, se calculan las barras "Count candles", comenzando por la penúltima, y se encuentra el valor mínimo del tamaño de la vela (High - Low).

- Si la primera barra resulta la menor en cuanto a su tamaño, se establece:

orden pendiente BuyStop: precio High de la barra 1 + 10 puntos

orden pendiente SellStop: precio Low de la barra 1 + 10 puntos

Antes de colocar una orden BuyStop pendiente, eliminamos las órdenes BuyStop anteriores. Actuamos de forma análoga con las órdenes SellStop pendientes.



