Indicadores

DeltaForce_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
771
Ranking:
(16)
Publicado:
DeltaForce.mq5 (14.71 KB) ver
DeltaForce_HTF.mq5 (18.37 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

Indicador DeltaForce con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador DeltaForce.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. DeltaForce_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18453

