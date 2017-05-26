CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

VLT_TRADER - эксперт для MetaTrader 5

fortrader.ru | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2888
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: Юрий.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Торговая система, основанная на сжатии волатильности. Сигнал на вход образуется, когда рынок формирует наименьшую по размеру свечу за определенное количество баров.


Правила образования сигнала на вход в позицию

  • При образовании очередной свечи просчитываются Count candles баров, начиная с предпоследнего, и находится минимальное значение размера свечи (High - Low).
  • Если первый бар по размеру оказывается минимальным, то устанавливаются:
    • отложенный ордер BuyStop: цена High бара 1 + 10 пунктов;
    • отложенный ордер SellStop: цена Low бара 1 + 10 пунктов.

Перед выставлением отложенного ордера BuyStop удаляем предыдущие ордера BuyStop. Аналогично поступаем с отложенными ордерами SellStop.

VLT_TRADER

LifeHack Ticks LifeHack Ticks

Индикатор тиков (Bid и Ask). Отображает последние 300 тиков.

RSI Arrow RSI Arrow

Отображение стрелок из шрифта Wingdings, если RSI пересекает уровни UP и DOWN.

Exp_NRTR_ATR_STOP Exp_NRTR_ATR_STOP

Торговая система на сигналах индикатора NRTR_ATR_STOP.

OscSAR_Histogram_HTF OscSAR_Histogram_HTF

Индикатор OscSAR_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.