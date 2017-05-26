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VLT_TRADER - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Юрий.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
Торговая система, основанная на сжатии волатильности. Сигнал на вход образуется, когда рынок формирует наименьшую по размеру свечу за определенное количество баров.
Правила образования сигнала на вход в позицию
- При образовании очередной свечи просчитываются Count candles баров, начиная с предпоследнего, и находится минимальное значение размера свечи (High - Low).
- Если первый бар по размеру оказывается минимальным, то устанавливаются:
- отложенный ордер BuyStop: цена High бара 1 + 10 пунктов;
- отложенный ордер SellStop: цена Low бара 1 + 10 пунктов.
Перед выставлением отложенного ордера BuyStop удаляем предыдущие ордера BuyStop. Аналогично поступаем с отложенными ордерами SellStop.
LifeHack Ticks
Индикатор тиков (Bid и Ask). Отображает последние 300 тиков.RSI Arrow
Отображение стрелок из шрифта Wingdings, если RSI пересекает уровни UP и DOWN.
Exp_NRTR_ATR_STOP
Торговая система на сигналах индикатора NRTR_ATR_STOP.OscSAR_Histogram_HTF
Индикатор OscSAR_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.