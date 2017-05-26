VLT_TRADER

Автор идеи: Юрий.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

Торговая система, основанная на сжатии волатильности. Сигнал на вход образуется, когда рынок формирует наименьшую по размеру свечу за определенное количество баров.





Правила образования сигнала на вход в позицию

При образовании очередной свечи просчитываются Count candles баров, начиная с предпоследнего, и находится минимальное значение размера свечи (High - Low).

баров, начиная с предпоследнего, и находится минимальное значение размера свечи (High - Low). Если первый бар по размеру оказывается минимальным, то устанавливаются: отложенный ордер BuyStop: цена High бара 1 + 10 пунктов; отложенный ордер SellStop: цена Low бара 1 + 10 пунктов.



Перед выставлением отложенного ордера BuyStop удаляем предыдущие ордера BuyStop. Аналогично поступаем с отложенными ордерами SellStop.