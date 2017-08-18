VLT_TRADER

思路的作者: Yuri.

MQL5 代码作者: Vladimir Karputov.

本交易系统是基于波动性压缩的，当市场上在一定的柱数后形成了一个最小的烛形时就生成入场信号。

进场信号生成规则

- 当新的烛形出现时, 从最近的烛形数到"指定数量的烛形"柱数达到，并且得到了最小的烛形大小 (High - Low) 。

- 如果第一个柱是最小的，就设置以下订单:

一个止损买入挂单: 柱1最高价+10点

一个止损卖出挂单：柱1最低价+10点

在设置止损买入挂单之前，以前的止损买入挂单要删除。止损卖出挂单也是一样。



