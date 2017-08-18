请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
VLT_TRADER - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1170
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路的作者: Yuri.
MQL5 代码作者: Vladimir Karputov.
本交易系统是基于波动性压缩的，当市场上在一定的柱数后形成了一个最小的烛形时就生成入场信号。
进场信号生成规则
- 当新的烛形出现时, 从最近的烛形数到"指定数量的烛形"柱数达到，并且得到了最小的烛形大小 (High - Low) 。
- 如果第一个柱是最小的，就设置以下订单:
- 一个止损买入挂单: 柱1最高价+10点
- 一个止损卖出挂单：柱1最低价+10点
在设置止损买入挂单之前，以前的止损买入挂单要删除。止损卖出挂单也是一样。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18455
DeltaForce_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 DeltaForce 指标。OscSAR_Histogram_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 OscSAR_Histogram 指标。