VLT_TRADER - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 891
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
アイデアの著者:ユーリ。
MQL5 コードの著者:Vladimir Karputov。
トレーディングシステムは、ボラティリティの圧縮に基づいています。エントリーシグナルは、相場が一定数の棒の上に最小のローソク足を形成するときに生成されます。
エントリーシグナル生成ルール
-新しいローソク足が現れると、"ローソクを数える"バーは、最後のもので始まるカウントされ、最も低いローソク足のサイズ (ハイロー) が決定されます。
-最初のバーが最小のものである場合、次の命令が配置されます。
- 保留中の BuyStop オーダー: バー1高い価格 + 10 ポイント
- 保留中の SellStop オーダー: バー1安値 + 10 ポイント
保留中の BuyStop オーダーを配置する前に、古い BuyStop オーダーが削除されます。 同じことが SellStop オーダーに行われます。
