エキスパート

VLT_TRADER - MetaTrader 5のためのエキスパート

Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
891
評価:
(26)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
アイデアの著者:ユーリ

MQL5 コードの著者:Vladimir Karputov

トレーディングシステムは、ボラティリティの圧縮に基づいています。エントリーシグナルは、相場が一定数の棒の上に最小のローソク足を形成するときに生成されます。

エントリーシグナル生成ルール

-新しいローソク足が現れると、"ローソクを数える"バーは、最後のもので始まるカウントされ、最も低いローソク足のサイズ (ハイロー) が決定されます。

-最初のバーが最小のものである場合、次の命令が配置されます。

  • 保留中の BuyStop オーダー: バー1高い価格 + 10 ポイント
  • 保留中の SellStop オーダー: バー1安値 + 10 ポイント

保留中の BuyStop オーダーを配置する前に、古い BuyStop オーダーが削除されます。 同じことが SellStop オーダーに行われます。

VLT_TRADER

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18455

DeltaForce_HTF DeltaForce_HTF

インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つ DeltaForce インジケーター。

OscSAR_Histogram_HTF OscSAR_Histogram_HTF

インプットパラメータで使用できるタイムフレームの選択オプションを持つ OscSAR_Histogram インジケーター。

XROC2_VG XROC2_VG

1つのウィンドウで、2種類の任意の同じ型 (運動量を含む) とピリオドの ROC インジケーターをプロットします。

Pentuple 指数移動平均 Pentuple 指数移動平均

5倍の EMA 平均を持つ移動平均は、実質の期間と水平方向または垂直方向にインジケータをシフトする可能性があります。