VLT_TRADER

アイデアの著者:ユーリ。

MQL5 コードの著者:Vladimir Karputov。

トレーディングシステムは、ボラティリティの圧縮に基づいています。エントリーシグナルは、相場が一定数の棒の上に最小のローソク足を形成するときに生成されます。

エントリーシグナル生成ルール

-新しいローソク足が現れると、"ローソクを数える"バーは、最後のもので始まるカウントされ、最も低いローソク足のサイズ (ハイロー) が決定されます。

-最初のバーが最小のものである場合、次の命令が配置されます。

保留中の BuyStop オーダー: バー1高い価格 + 10 ポイント

保留中の SellStop オーダー: バー1安値 + 10 ポイント

保留中の BuyStop オーダーを配置する前に、古い BuyStop オーダーが削除されます。 同じことが SellStop オーダーに行われます。



