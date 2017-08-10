Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Pentuple Exponential Moving Average - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1115
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: Bruno Pio
Media con promediación EMA quíntuple, con periodo de tipo double y posibilidad de desplazar el indicador en dirección tanto vertical como horizontal.
El indicador usa la clase CMoving_Average de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh, sobre cuyo funcionamiento ya se habló con detalle el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales". En el archivo SmoothAlgorithms.zip se encuentra el archivo SmoothAlgorithms.mqh para compilar el indicador en MQL4 (en este caso se debe cambiar la extensión del archivo del indicador a mq4 - PEMA.mq4).
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 13.08.2012.
Fig. 1. Indicador PEMA
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18462
Construcción de indicadores ROC de dos tipos, de indicador, arbitrarios (incluido Momentum) y periodos en una ventana.VLT_TRADER
Sistema comercial basado en la compresión de la volatilidad
Media con promediación EMA cuádruple, con periodo de tipo double y posibilidad de desplazar el indicador en dirección tanto vertical como horizontal.Automatically bring charts one by one to the top
Representación de los gráficos por turnos en el plano anterior a modo de diapositivas.