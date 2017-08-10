Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
OscSAR_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 679
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador OscSAR_Histogram con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador OscSAR_Histogram.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. OscSAR_Histogram_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18452
Indicador de fuerza de tendencia con uso de los valores de dos canales de Bollinger.Vertical line
El indicador dibuja y después desplaza la línea virtual dibujada (OBJ_VLINE) a la hora establecida (horas y minutos).
Indicador DeltaForce con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.VLT_TRADER
Sistema comercial basado en la compresión de la volatilidad