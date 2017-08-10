CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

OscSAR_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
679
Ranking:
(12)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador OscSAR_Histogram con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador OscSAR_Histogram.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. OscSAR_Histogram_HTF

Fig. 1. OscSAR_Histogram_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18452

i4_GoldenLionTrend_v3 i4_GoldenLionTrend_v3

Indicador de fuerza de tendencia con uso de los valores de dos canales de Bollinger.

Vertical line Vertical line

El indicador dibuja y después desplaza la línea virtual dibujada (OBJ_VLINE) a la hora establecida (horas y minutos).

DeltaForce_HTF DeltaForce_HTF

Indicador DeltaForce con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

VLT_TRADER VLT_TRADER

Sistema comercial basado en la compresión de la volatilidad