VLT_TRADER - expert para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1244
Autor da ideia: Yuri.
Criador do código mql5: Vladimir Karputov.
Sistema de negociação baseada na compactação da volatilidade. O sinal de entrada é formado quando o mercado gera a vela mais pequena para um certo número de barras.
Regras de formação de sinal para entrada na posição
- Quando surge uma nova vela, as barras "Count candles" são contadas, começando com a penúltima,e é definido o valor menor de tamanho de vela (High - Low).
- Se a primeira barra for a mais pequena, os seguintes pedidos são colocados:
- ordem pendente BuyStop: preço High da barra 1 + 10 pontos
- ordem pendente SellStop: preço Low da barra 1 + 10 pontos
Antes de colocar uma ordem pendente BuyStop, removemos a ordem anterior BuyStop. Procedemos da mesma forma para as ordens pendentes SellStop.
Indicador JSatl com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.OscSAR_Histogram_HTF
Indicador OscSAR_Histogram com capacidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
Construção dos indicadores ROC de dois tipos arbitrários (incluindo o Momentum) e períodos numa única janela.Pentuple Exponential Moving Average
Média móvel com EME quíntupla, com um período real e a capacidade de deslocar o indicador horizontalmente ou verticalmente.