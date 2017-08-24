VLT_TRADER

Autor da ideia: Yuri.

Criador do código mql5: Vladimir Karputov.

Sistema de negociação baseada na compactação da volatilidade. O sinal de entrada é formado quando o mercado gera a vela mais pequena para um certo número de barras.

Regras de formação de sinal para entrada na posição

- Quando surge uma nova vela, as barras "Count candles" são contadas, começando com a penúltima,e é definido o valor menor de tamanho de vela (High - Low).

- Se a primeira barra for a mais pequena, os seguintes pedidos são colocados:

ordem pendente BuyStop: preço High da barra 1 + 10 pontos

ordem pendente SellStop: preço Low da barra 1 + 10 pontos

Antes de colocar uma ordem pendente BuyStop, removemos a ordem anterior BuyStop. Procedemos da mesma forma para as ordens pendentes SellStop.



