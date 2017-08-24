CodeBaseSeções
VLT_TRADER - expert para MetaTrader 5

Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1244
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideiaYuri.

Criador do código mql5Vladimir Karputov.

Sistema de negociação baseada na compactação da volatilidade. O sinal de entrada é formado quando o mercado gera a vela mais pequena para um certo número de barras.

Regras de formação de sinal para entrada na posição

- Quando surge uma nova vela, as barras "Count candles" são contadas, começando com a penúltima,e é definido o valor menor de tamanho de vela (High - Low).

- Se a primeira barra for a mais pequena, os seguintes pedidos são colocados:

  • ordem pendente BuyStop: preço High da barra 1 + 10 pontos
  • ordem pendente SellStop: preço Low da barra 1 + 10 pontos

Antes de colocar uma ordem pendente BuyStop, removemos a ordem anterior BuyStop. Procedemos da mesma forma para as ordens pendentes SellStop.

VLT_TRADER

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18455

