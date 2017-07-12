CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

VLT_TRADER - Experte für den MetaTrader 5

fortrader.ru | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
826
Rating:
(26)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
VLT_TRADER.mq5 (18.84 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Autor der IdeeIurii.

Автор mql5 кодаVladimir Karputov.

Das Handelssystem, welches aufgrund der Komprimierung der Volatilität gebaut wurde. Das Signal auf den Eintritt bildet sich, wenn der Markt die kleinste Kerze nach der Größe für eine bestimmte Anzahl der Bars bildet.

Die Bildungsregeln des Signals auf den Eintritt in die Position

- Bei der Bildung der nächsten Kerze werden " Count candles " Bars gezählt, seit dem vorletzten Bar und es werden die minimalen Werte des Umfanges der Kerze (High - Low) gefunden.

- Wenn der erste Bar nach dem Umfang minimal sein wird, so werden gesetzt:

  • die Pending-Order BuyStop: der Preis High Bars 1 + 10 Punkten
  • die Pending-Order SellStop: der Preis Low Bars 1 + 10 Punkten

Vor der Setzung der Pending-Order BuyStop entfernen wir die vorhergehenden Orders BuyStop. Ähnlich machen wir mit Pending-Ordern SellStop.

VLT_TRADER

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18455

DeltaForce_HTF DeltaForce_HTF

Der Indikator DeltaForce mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

OscSAR_Histogram_HTF OscSAR_Histogram_HTF

Der Indikator OscSAR_Histogram mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.

XROC2_VG XROC2_VG

Die Baureihe der Indikatoren ROC zwei beliebigen Typen (Momentum einschließlich) und Perioden in einem einzigen Fenster.

Pentuple Exponential Moving Average Pentuple Exponential Moving Average

Das Moving mit fünfmaligen EMA-Mittelwertbildung und mit der Möglichkeit der Verschiebung des Indikators in der horizontalen und senkrechten Richtung.