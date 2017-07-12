und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
VLT_TRADER - Experte für den MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
Der Autor der Idee: Iurii.
Автор mql5 кода: Vladimir Karputov.
Das Handelssystem, welches aufgrund der Komprimierung der Volatilität gebaut wurde. Das Signal auf den Eintritt bildet sich, wenn der Markt die kleinste Kerze nach der Größe für eine bestimmte Anzahl der Bars bildet.
Die Bildungsregeln des Signals auf den Eintritt in die Position
- Bei der Bildung der nächsten Kerze werden " Count candles " Bars gezählt, seit dem vorletzten Bar und es werden die minimalen Werte des Umfanges der Kerze (High - Low) gefunden.
- Wenn der erste Bar nach dem Umfang minimal sein wird, so werden gesetzt:
- die Pending-Order BuyStop: der Preis High Bars 1 + 10 Punkten
- die Pending-Order SellStop: der Preis Low Bars 1 + 10 Punkten
Vor der Setzung der Pending-Order BuyStop entfernen wir die vorhergehenden Orders BuyStop. Ähnlich machen wir mit Pending-Ordern SellStop.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18455
