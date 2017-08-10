El indicador dibuja y después desplaza la línea virtual dibujada (OBJ_VLINE) a la hora establecida (horas y minutos).

Parámetros de entrada:

Del parámetro "Use only Hours and minutes" se usan solo las horas y los minutos.

La línea vertical se dibuja para el día actual. Si comienza un nuevo día, la línea dibujada se traslada a este nuevo día a la hora y minutos establecidos.

En el indicador se incorpora una protección contra la eliminación casual de la línea vertical: en el temporizador se comprueba de forma periódica la presencia de la línea en el gráfico. Si la línea vertical (OBJ_VLINE) no se encuentra, la variable estática "prev_date", declarada a nivel programático general, se resetea:

void OnTimer () { if ( ObjectFind ( 0 ,InpName)< 0 ) { prev_date= 0 ; VLineCreate( 0 ,InpName, 0 , 0.0 ,InpColor,InpStyle,InpWidth); } }

y esto llama la creación de la línea vertical OnCalculate():

if (prev_date== 0 ) { MqlDateTime str_input; TimeToStruct (InpTime,str_input); str_to_draw.hour=str_input.hour; str_to_draw.min=str_input.min; str_to_draw.sec= 0 ; prev_date= StructToTime (str_to_draw); VLineMove( 0 ,InpName,prev_date); return (rates_total); }



