Indicadores

Vertical line - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1857
Ranking:
(27)
Publicado:
Vertical_line.mq5 (14.81 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance

El indicador dibuja y después desplaza la línea virtual dibujada (OBJ_VLINE) a la hora establecida (horas y minutos).

Parámetros de entrada:

Vertical line, inputs

Del parámetro "Use only Hours and minutes" se usan solo las horas y los minutos. 

La línea vertical se dibuja para el día actual. Si comienza un nuevo día, la línea dibujada se traslada a este nuevo día a la hora y minutos establecidos.

Vídeo:


En el indicador se incorpora una protección contra la eliminación casual de la línea vertical: en el temporizador se comprueba de forma periódica la presencia de la línea en el gráfico. Si la línea vertical (OBJ_VLINE) no se encuentra, la variable estática "prev_date", declarada a nivel programático general, se resetea:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Timer function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
//--- protection against unauthorized deletion
   if(ObjectFind(0,InpName)<0)
     {
      prev_date=0;
      VLineCreate(0,InpName,0,0.0,InpColor,InpStyle,InpWidth);
     }
  }

y esto llama la creación de la línea vertical OnCalculate():

   if(prev_date==0) // first start
     {
      MqlDateTime str_input;
      TimeToStruct(InpTime,str_input);
      str_to_draw.hour=str_input.hour;
      str_to_draw.min=str_input.min;
      str_to_draw.sec=0;

      prev_date=StructToTime(str_to_draw);
      VLineMove(0,InpName,prev_date);

      return(rates_total);
     }


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18449

