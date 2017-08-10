Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Vertical line - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1857
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador dibuja y después desplaza la línea virtual dibujada (OBJ_VLINE) a la hora establecida (horas y minutos).
Parámetros de entrada:
Del parámetro "Use only Hours and minutes" se usan solo las horas y los minutos.
La línea vertical se dibuja para el día actual. Si comienza un nuevo día, la línea dibujada se traslada a este nuevo día a la hora y minutos establecidos.
Vídeo:
En el indicador se incorpora una protección contra la eliminación casual de la línea vertical: en el temporizador se comprueba de forma periódica la presencia de la línea en el gráfico. Si la línea vertical (OBJ_VLINE) no se encuentra, la variable estática "prev_date", declarada a nivel programático general, se resetea:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Timer function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { //--- protection against unauthorized deletion if(ObjectFind(0,InpName)<0) { prev_date=0; VLineCreate(0,InpName,0,0.0,InpColor,InpStyle,InpWidth); } }
y esto llama la creación de la línea vertical OnCalculate():
if(prev_date==0) // first start { MqlDateTime str_input; TimeToStruct(InpTime,str_input); str_to_draw.hour=str_input.hour; str_to_draw.min=str_input.min; str_to_draw.sec=0; prev_date=StructToTime(str_to_draw); VLineMove(0,InpName,prev_date); return(rates_total); }
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18449
Sitema comercial que usa las señales del indicador NRTR_ATR_STOP.exp_Amstell-SL
Compra si el precio de apertura de la última posición está por encima del precio actual.
Indicador de fuerza de tendencia con uso de los valores de dos canales de Bollinger.OscSAR_Histogram_HTF
Indicador OscSAR_Histogram con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.