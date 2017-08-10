CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

exp_Amstell-SL - Asesor Experto para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizaciones:
798
Ranking:
(21)
Publicado:
exp_Amstell-SL.mq5 (20.94 KB) ver
Autor de la ideaIurii Tokman.

Autor del código mql5Vladimir Karputov.

Comercio sin colocar Take Profit y Stop Loss (estos niveles se calculan de manera virtual).

Compra:

  • si no hay posiciones BUY 
  • si hay posiciones BUY, y el precio de la última posición está por encima del precio actual a una distancia Distance

Venta: al revés.

exp_Amstell-SL

