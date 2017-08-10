exp_Amstell-SL

Cruce de dos (iMA, Moving Average), como filtro, un tercer indicador (iMA, Moving Average). Lot: o bien manualmente, o bien riesgo en tanto por ciento del balance. Stop-, Market- u órdenes Límite. Asimismo, se establecen Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop.Stop-, Market- u órdenes Límite. Asimsimo, se establecen Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop.

Indicador NRTR_ATR_STOP con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.