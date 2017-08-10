Pon "Me gusta" y sigue las noticias
exp_Amstell-SL - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 798
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea: Iurii Tokman.
Autor del código mql5: Vladimir Karputov.
Comercio sin colocar Take Profit y Stop Loss (estos niveles se calculan de manera virtual).
Compra:
- si no hay posiciones BUY
- si hay posiciones BUY, y el precio de la última posición está por encima del precio actual a una distancia Distance
Venta: al revés.
