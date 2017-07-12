Der Indikator zeichnet, und dann versetzt die gezeichnete senkrechte Linie (OBJ_VLINE) auf die gegebene Zeit (Stunden und Minuten).

Eingangsparameter:

Aus dem Parameter "Use only Hours and minutes" werden nur Stunden und Minuten verwendet.

Die senkrechte Linie wird für den laufenden Tag gezeichnet. Wenn ein neuer Tag anfängt, so wird die gezeichnete Linie an diesem neuen Tag auf die gegebenen Stunden und Minuten versetzt.

Video:





Im Indikator wurde die Sicherung vor der zufälligen Entfernung der senkrechten Linie eingebaut: in der Schaltuhr wird periodisch das Vorhandensein der Linie auf dem Chart geprüft. Wenn die senkrechte Linie (OBJ_VLINE) nicht gefunden ist, dann wird der statische Variabel "prev_date" auf Null zurückgesetzt, der auf der globalen Programmebene erklärt ist:

void OnTimer () { if ( ObjectFind ( 0 ,InpName)< 0 ) { prev_date= 0 ; VLineCreate( 0 ,InpName, 0 , 0.0 ,InpColor,InpStyle,InpWidth); } }

und ruft die Erstellung der senkrechten Linie in OnCalculate() auf:

if (prev_date== 0 ) { MqlDateTime str_input; TimeToStruct (InpTime,str_input); str_to_draw.hour=str_input.hour; str_to_draw.min=str_input.min; str_to_draw.sec= 0 ; prev_date= StructToTime (str_to_draw); VLineMove( 0 ,InpName,prev_date); return (rates_total); }



