und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Vertical line - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1529
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Indikator zeichnet, und dann versetzt die gezeichnete senkrechte Linie (OBJ_VLINE) auf die gegebene Zeit (Stunden und Minuten).
Eingangsparameter:
Aus dem Parameter "Use only Hours and minutes" werden nur Stunden und Minuten verwendet.
Die senkrechte Linie wird für den laufenden Tag gezeichnet. Wenn ein neuer Tag anfängt, so wird die gezeichnete Linie an diesem neuen Tag auf die gegebenen Stunden und Minuten versetzt.
Video:
Im Indikator wurde die Sicherung vor der zufälligen Entfernung der senkrechten Linie eingebaut: in der Schaltuhr wird periodisch das Vorhandensein der Linie auf dem Chart geprüft. Wenn die senkrechte Linie (OBJ_VLINE) nicht gefunden ist, dann wird der statische Variabel "prev_date" auf Null zurückgesetzt, der auf der globalen Programmebene erklärt ist:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Timer function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { //--- protection against unauthorized deletion if(ObjectFind(0,InpName)<0) { prev_date=0; VLineCreate(0,InpName,0,0.0,InpColor,InpStyle,InpWidth); } }
und ruft die Erstellung der senkrechten Linie in OnCalculate() auf:
if(prev_date==0) // first start { MqlDateTime str_input; TimeToStruct(InpTime,str_input); str_to_draw.hour=str_input.hour; str_to_draw.min=str_input.min; str_to_draw.sec=0; prev_date=StructToTime(str_to_draw); VLineMove(0,InpName,prev_date); return(rates_total); }
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18449
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators NRTR_ATR_STOP erstellt wurde.exp_Amstell-SL
Der Kauf, wenn der Preis der Eröffnung der letzten Position höher als der laufende Preis ist.
Der Indikator der Trendkraft mit der Verwendung der Werte von der Kanälen Bollingers.OscSAR_Histogram_HTF
Der Indikator OscSAR_Histogram mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.