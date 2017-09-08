無料でロボットをダウンロードする方法を見る
インジケーターは垂直線 (OBJ_VLINE) を描画し、指定した時間 (時間と分) に移動します。
インプットパラメータ:
"[時間と分のみ使用]" パラメータでは、時間と分のみが使用されます。
現在の日の垂直線が描画されます。 新しい日が始まると、行はこの新しい日に移動され、指定した時間と分に設定されます。
インジケータは、垂直線の偶発的な削除に対する組み込みの保護を備えています: タイマーは定期的にチャート上の行の存在をチェックします。 垂直線 (OBJ_VLINE) が見つからない場合は、グローバルプログラムレベルで宣言された静的変数 "prev_date" がゼロに戻ります。
//+------------------------------------------------------------------+ //タイマ関数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { //---不正な削除に対する保護 if(ObjectFind(0,InpName)<0) { prev_date=0; VLineCreate(0,InpName,0,0.0,InpColor,InpStyle,InpWidth); } }
より、OnCalculate () で新しい縦線が作成されます。
if(prev_date==0) //最初のスタート { MqlDateTime str_input; TimeToStruct(InpTime,str_input); str_to_draw.hour=str_input.hour; str_to_draw.min=str_input.min; str_to_draw.sec=0; prev_date=StructToTime(str_to_draw); VLineMove(0,InpName,prev_date); return(rates_total); }
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18449
