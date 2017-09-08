コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

垂直線 - MetaTrader 5のためのインディケータ

インジケーターは垂直線 (OBJ_VLINE) を描画し、指定した時間 (時間と分) に移動します。

インプットパラメータ:

垂直線、エントリー

"[時間と分のみ使用]" パラメータでは、時間と分のみが使用されます。 

現在の日の垂直線が描画されます。 新しい日が始まると、行はこの新しい日に移動され、指定した時間と分に設定されます。

Video:


インジケータは、垂直線の偶発的な削除に対する組み込みの保護を備えています: タイマーは定期的にチャート上の行の存在をチェックします。 垂直線 (OBJ_VLINE) が見つからない場合は、グローバルプログラムレベルで宣言された静的変数 "prev_date" がゼロに戻ります。

//+------------------------------------------------------------------+
//タイマ関数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
//---不正な削除に対する保護
   if(ObjectFind(0,InpName)<0)
     {
      prev_date=0;
      VLineCreate(0,InpName,0,0.0,InpColor,InpStyle,InpWidth);
     }
  }

より、OnCalculate () で新しい縦線が作成されます。

   if(prev_date==0) //最初のスタート
     {
      MqlDateTime str_input;
      TimeToStruct(InpTime,str_input);
      str_to_draw.hour=str_input.hour;
      str_to_draw.min=str_input.min;
      str_to_draw.sec=0;

      prev_date=StructToTime(str_to_draw);
      VLineMove(0,InpName,prev_date);

      return(rates_total);
     }


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18449

