インジケーターは垂直線 (OBJ_VLINE) を描画し、指定した時間 (時間と分) に移動します。

インプットパラメータ:

"[時間と分のみ使用]" パラメータでは、時間と分のみが使用されます。

現在の日の垂直線が描画されます。 新しい日が始まると、行はこの新しい日に移動され、指定した時間と分に設定されます。

インジケータは、垂直線の偶発的な削除に対する組み込みの保護を備えています: タイマーは定期的にチャート上の行の存在をチェックします。 垂直線 (OBJ_VLINE) が見つからない場合は、グローバルプログラムレベルで宣言された静的変数 "prev_date" がゼロに戻ります。

void OnTimer () { if ( ObjectFind ( 0 ,InpName)< 0 ) { prev_date= 0 ; VLineCreate( 0 ,InpName, 0 , 0.0 ,InpColor,InpStyle,InpWidth); } }

より、OnCalculate () で新しい縦線が作成されます。

if (prev_date== 0 ) { MqlDateTime str_input; TimeToStruct (InpTime,str_input); str_to_draw.hour=str_input.hour; str_to_draw.min=str_input.min; str_to_draw.sec= 0 ; prev_date= StructToTime (str_to_draw); VLineMove( 0 ,InpName,prev_date); return (rates_total); }



