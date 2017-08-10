Pon "Me gusta" y sigue las noticias
i4_GoldenLionTrend_v3 - indicador para MetaTrader 5
Autor real: goldenlion@ukr.net
Indicador de fuerza de tendencia con uso de los valores de dos canales de Bollinger. La salida del precio de los límites del segundo canal, el mayor, colorea las barras de colores llamativos. La salida del precio de los límites solo del primer canal, el menor, colorea las barras de colores oscuros. Si el precio se ubica dentro del canal menor, no habrá barras coloreadas.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 28.01.2006
Fig. 1. Indicador i4_GoldenLionTrend_v3
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18451
