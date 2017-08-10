CodeBaseSecciones
i4_GoldenLionTrend_v3 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real: goldenlion@ukr.net

Indicador de fuerza de tendencia con uso de los valores de dos canales de Bollinger. La salida del precio de los límites del segundo canal, el mayor, colorea las barras de colores llamativos. La salida del precio de los límites solo del primer canal, el menor, colorea las barras de colores oscuros. Si el precio se ubica dentro del canal menor, no habrá barras coloreadas.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 28.01.2006

Fig. 1. Indicador i4_GoldenLionTrend_v3

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18451

