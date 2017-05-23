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Vertical line - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор рисует, а затем перемещает нарисованную вертикальную линию (OBJ_VLINE) на заданное время (часы и минуты).
Входные параметры:
Из параметра "Use only Hours and minutes" используются только часы и минуты.
Вертикальная линии рисуется для текущего дня. Если начинается новый день, то нарисованная линия переносится на этот новый день на заданные часы и минуты.
Видео:
В индикаторе встроена защита от случайного удаления вертикальной линии: в таймере периодически проверяется наличие линии на графике. Если вертикальная линия (OBJ_VLINE) не найдена, тогда статическая переменная "prev_date", объявленная на глобальном программном уровне, обнуляется:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Timer function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { //--- protection against unauthorized deletion if(ObjectFind(0,InpName)<0) { prev_date=0; VLineCreate(0,InpName,0,0.0,InpColor,InpStyle,InpWidth); } }
и это вызывает создание вертикальной линии в OnCalculate():
if(prev_date==0) // first start { MqlDateTime str_input; TimeToStruct(InpTime,str_input); str_to_draw.hour=str_input.hour; str_to_draw.min=str_input.min; str_to_draw.sec=0; prev_date=StructToTime(str_to_draw); VLineMove(0,InpName,prev_date); return(rates_total); }
Покупка, если цена открытия последней позиции выше текущей цены.Crossing of two iMA
Пересечение двух (iMA, Moving Average), в качестве фильтра - третий индикатор (iMA, Moving Average). Lot: или вручную, или риск в процентах от баланса. Stop-, Market- или Limit-ордера. Также выставляются Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop.
Канал строится на основе стандартного отклонения цены закрытияВысокопроизводительная библиотека iTimeSeries
Эта библиотека предоставляет молниеносный доступ к таймсериям для реализации привычных методов MQL4 (например, iBarShift) в чувствительных к задержкам приложениях на MQL5.