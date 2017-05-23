CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Vertical line - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3676
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор рисует, а затем перемещает нарисованную вертикальную линию (OBJ_VLINE) на заданное время (часы и минуты).

Входные параметры:

Vertical line, inputs

Из параметра "Use only Hours and minutes" используются только часы и минуты. 

Вертикальная линии рисуется для текущего дня. Если начинается новый день, то нарисованная линия переносится на этот новый день на заданные часы и минуты.

Видео:


В индикаторе встроена защита от случайного удаления вертикальной линии: в таймере периодически проверяется наличие линии на графике. Если вертикальная линия (OBJ_VLINE) не найдена, тогда статическая переменная "prev_date", объявленная на глобальном программном уровне, обнуляется:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Timer function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
//--- protection against unauthorized deletion
   if(ObjectFind(0,InpName)<0)
     {
      prev_date=0;
      VLineCreate(0,InpName,0,0.0,InpColor,InpStyle,InpWidth);
     }
  }

и это вызывает создание вертикальной линии в OnCalculate():

   if(prev_date==0) // first start
     {
      MqlDateTime str_input;
      TimeToStruct(InpTime,str_input);
      str_to_draw.hour=str_input.hour;
      str_to_draw.min=str_input.min;
      str_to_draw.sec=0;

      prev_date=StructToTime(str_to_draw);
      VLineMove(0,InpName,prev_date);

      return(rates_total);
     }


exp_Amstell-SL exp_Amstell-SL

Покупка, если цена открытия последней позиции выше текущей цены.

Crossing of two iMA Crossing of two iMA

Пересечение двух (iMA, Moving Average), в качестве фильтра - третий индикатор (iMA, Moving Average). Lot: или вручную, или риск в процентах от баланса. Stop-, Market- или Limit-ордера. Также выставляются Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop.

Standard Deviation Channel MT5 Standard Deviation Channel MT5

Канал строится на основе стандартного отклонения цены закрытия

Высокопроизводительная библиотека iTimeSeries Высокопроизводительная библиотека iTimeSeries

Эта библиотека предоставляет молниеносный доступ к таймсериям для реализации привычных методов MQL4 (например, iBarShift) в чувствительных к задержкам приложениях на MQL5.