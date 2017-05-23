Индикатор рисует, а затем перемещает нарисованную вертикальную линию (OBJ_VLINE) на заданное время (часы и минуты).

Входные параметры:

Из параметра "Use only Hours and minutes" используются только часы и минуты.

Вертикальная линии рисуется для текущего дня. Если начинается новый день, то нарисованная линия переносится на этот новый день на заданные часы и минуты.

Видео:





В индикаторе встроена защита от случайного удаления вертикальной линии: в таймере периодически проверяется наличие линии на графике. Если вертикальная линия (OBJ_VLINE) не найдена, тогда статическая переменная "prev_date", объявленная на глобальном программном уровне, обнуляется:

void OnTimer () { if ( ObjectFind ( 0 ,InpName)< 0 ) { prev_date= 0 ; VLineCreate( 0 ,InpName, 0 , 0.0 ,InpColor,InpStyle,InpWidth); } }

и это вызывает создание вертикальной линии в OnCalculate():

if (prev_date== 0 ) { MqlDateTime str_input; TimeToStruct (InpTime,str_input); str_to_draw.hour=str_input.hour; str_to_draw.min=str_input.min; str_to_draw.sec= 0 ; prev_date= StructToTime (str_to_draw); VLineMove( 0 ,InpName,prev_date); return (rates_total); }



