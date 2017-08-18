本指标会画出一条垂直线 (OBJ_VLINE)，然后把它移动到制定的时间 (小时和分钟)。

输入参数 :

在"Use only Hours and minutes" 参数中只使用小时数和分钟数。

垂直线在当前日期中画出。如果开始了新的一天，线就移动到新的一天，并设置到制定的小时和分钟。

本指标有内建的保护，防止不小心删除了垂直线: 计时器会定时检查线是否在图表上。如果垂直线 (OBJ_VLINE) 没有找到，在程序全局范围内声明的静态变量 "prev_date" 就重置为0:

void OnTimer () { if ( ObjectFind ( 0 ,InpName)< 0 ) { prev_date= 0 ; VLineCreate( 0 ,InpName, 0 , 0.0 ,InpColor,InpStyle,InpWidth); } }

这将会在 OnCalculate() 中创建一条新的垂直线:

if (prev_date== 0 ) { MqlDateTime str_input; TimeToStruct (InpTime,str_input); str_to_draw.hour=str_input.hour; str_to_draw.min=str_input.min; str_to_draw.sec= 0 ; prev_date= StructToTime (str_to_draw); VLineMove( 0 ,InpName,prev_date); return (rates_total); }



