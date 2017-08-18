代码库部分
垂直线 - MetaTrader 5脚本

Vladimir Karputov
本指标会画出一条垂直线 (OBJ_VLINE)，然后把它移动到制定的时间 (小时和分钟)。

输入参数 :

垂直线的输入参数

在"Use only Hours and minutes" 参数中只使用小时数和分钟数。 

垂直线在当前日期中画出。如果开始了新的一天，线就移动到新的一天，并设置到制定的小时和分钟。

视频:


本指标有内建的保护，防止不小心删除了垂直线: 计时器会定时检查线是否在图表上。如果垂直线 (OBJ_VLINE) 没有找到，在程序全局范围内声明的静态变量 "prev_date" 就重置为0:

//+------------------------------------------------------------------+
//| 计时器函数                              |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
//--- 保护防止未经授权的删除
   if(ObjectFind(0,InpName)<0)
     {
      prev_date=0;
      VLineCreate(0,InpName,0,0.0,InpColor,InpStyle,InpWidth);
     }
  }

这将会在 OnCalculate() 中创建一条新的垂直线:

   if(prev_date==0) // 第一次开始
     {
      MqlDateTime str_input;
      TimeToStruct(InpTime,str_input);
      str_to_draw.hour=str_input.hour;
      str_to_draw.min=str_input.min;
      str_to_draw.sec=0;

      prev_date=StructToTime(str_to_draw);
      VLineMove(0,InpName,prev_date);

      return(rates_total);
     }


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18449

