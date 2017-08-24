CodeBaseSeções
Vertical line - indicador para MetaTrader 5

O indicador desenha uma linha vertical (OBJ_VLINE) e depois move-a para o tempo especificado (horas e minutos).

Parâmetros de entrada:

Vertical line, inputs

Apenas horas e minutos são usados ​​no parâmetro "Use only Hours and minutes". 

Uma linha vertical é desenhada para o dia atual. Se um novo dia começar, a linha é movida para esse novo dia, e é definida nas horas e minutos especificados.

Vídeo:


O indicador possui uma proteção integrada contra a exclusão acidental da linha vertical, isto é, o temporizador verifica periodicamente a existência da linha no gráfico. Se a linha vertical (OBJ_VLINE) não for encontrada, a variável estática "prev_date", declarada no nível global do programa, é redefinida para zero:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Timer function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
//--- protection against unauthorized deletion
   if(ObjectFind(0,InpName)<0)
     {
      prev_date=0;
      VLineCreate(0,InpName,0,0.0,InpColor,InpStyle,InpWidth);
     }
  }

e isto chama a criação da linha vertical em OnCalculate():

   if(prev_date==0) // first start
     {
      MqlDateTime str_input;
      TimeToStruct(InpTime,str_input);
      str_to_draw.hour=str_input.hour;
      str_to_draw.min=str_input.min;
      str_to_draw.sec=0;

      prev_date=StructToTime(str_to_draw);
      VLineMove(0,InpName,prev_date);

      return(rates_total);
     }


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18449

