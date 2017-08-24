Participe de nossa página de fãs
Vertical line - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 2909
Avaliação:
-
Publicado:
O indicador desenha uma linha vertical (OBJ_VLINE) e depois move-a para o tempo especificado (horas e minutos).
Parâmetros de entrada:
Apenas horas e minutos são usados no parâmetro "Use only Hours and minutes".
Uma linha vertical é desenhada para o dia atual. Se um novo dia começar, a linha é movida para esse novo dia, e é definida nas horas e minutos especificados.
Vídeo:
O indicador possui uma proteção integrada contra a exclusão acidental da linha vertical, isto é, o temporizador verifica periodicamente a existência da linha no gráfico. Se a linha vertical (OBJ_VLINE) não for encontrada, a variável estática "prev_date", declarada no nível global do programa, é redefinida para zero:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Timer function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { //--- protection against unauthorized deletion if(ObjectFind(0,InpName)<0) { prev_date=0; VLineCreate(0,InpName,0,0.0,InpColor,InpStyle,InpWidth); } }
e isto chama a criação da linha vertical em OnCalculate():
if(prev_date==0) // first start { MqlDateTime str_input; TimeToStruct(InpTime,str_input); str_to_draw.hour=str_input.hour; str_to_draw.min=str_input.min; str_to_draw.sec=0; prev_date=StructToTime(str_to_draw); VLineMove(0,InpName,prev_date); return(rates_total); }
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18449
