Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_NRTR_ATR_STOP - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 754
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Sistema comercial construido sobre las señales del indicador NRTR_ATR_STOP. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si aparece una estrella de color gruesa en el indicador.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador NRTR_ATR_STOP.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1 Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2015 en GBPUSD H1:
Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18448
Compra si el precio de apertura de la última posición está por encima del precio actual.Crossing of two iMA
Cruce de dos (iMA, Moving Average), como filtro, un tercer indicador (iMA, Moving Average). Lot: o bien manualmente, o bien riesgo en tanto por ciento del balance. Stop-, Market- u órdenes Límite. Asimismo, se establecen Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop.Stop-, Market- u órdenes Límite. Asimsimo, se establecen Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop.
El indicador dibuja y después desplaza la línea virtual dibujada (OBJ_VLINE) a la hora establecida (horas y minutos).i4_GoldenLionTrend_v3
Indicador de fuerza de tendencia con uso de los valores de dos canales de Bollinger.