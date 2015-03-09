Solución: si hay errores, llamar Copy* por el temporizador con la comprobación de la bandera (ocurrencia del error).

Calculo por los precios de cierre. Si el índice ha sido calculado y no hay cambios, el recálculo no se realiza.

La formula del cálculo ha sido cogida desde aquí



Hay sólo un parámetro de entrada: número de barras para el cálculo (== número de barras para mostrar la línea).





Para el cálculo se llaman todos los pares. No hay diferencia en qué símbolo iniciarlo. El par en el que ha sido iniciado el indicador se muestra en la esquina superior izquierda al lado del nombre (corto) del indicador.





Para el uso práctico (en particular, en los períodos cortos (menos de H1) es deseable añadir la sincronización y las comprobaciones. Pero eso ya es otra historia.

