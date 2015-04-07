Participe de nossa página de fãs
Idicador Simple dollar index - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1794
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Solução: em condição de erro - a ativação do temporizador de Copy * com testes de flag (ocorrência de erro).
Cálculo de acordo com preços de fechamento. Novo cálculo não é feito se o índice foi calculado e não há qualquer alteração.
Fórmula de cálculo foi feita aqui
Há um parâmetro de entrada: quantidade de barras para o cálculo (== quantidade de barras para o mapeamento da linha).
Todos os pares são chamados para o cálculo. Não há qualquer diferença onde a lançar. Um par, onde o indicador é lançado, é exibido no canto superior esquerdo, perto do (short) nome indicador.
É aconselhável adicionar sincronização e verificações para uso prático (particularmente em pequenos (menos de H1) prazos). Mas isso é outra história.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1830
