Idicador Simple dollar index - indicador para MetaTrader 5

Andrew Petras | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1794
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Solução: em condição de erro - a ativação do temporizador de Copy * com testes de flag (ocorrência de erro).

Cálculo de acordo com preços de fechamento. Novo cálculo não é feito se o índice foi calculado e não há qualquer alteração.

Fórmula de cálculo foi feita aqui

Há um parâmetro de entrada: quantidade de barras para o cálculo (== quantidade de barras para o mapeamento da linha).


Todos os pares são chamados para o cálculo. Não há qualquer diferença onde a lançar. Um par, onde o indicador é lançado, é exibido no canto superior esquerdo, perto do (short) nome indicador.


É aconselhável adicionar sincronização e verificações para uso prático (particularmente em pequenos (menos de H1) prazos). Mas isso é outra história.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1830

