Индикатор индексов валют - индикатор для MetaTrader 4
- 21993
Индикатор Indexes_simple рассчитывает индексы 8 основных валют. Все 8 индексов будут отображаться в одном окне. Возможно автоматическое определение валютной пары при установке на график и вывод соответствующих индексов. Расчет CCI, RSI, Momentum, MACD и Stochastic от индексов валют, а также наложение скользящей средней Moving Averages.
Индикатор показывает на сколько подорожала/подешевела валюта в процентах от некоторого начального значения принятого за 100% относительно корзины валют. Неоспоримое достоинство индикатора - возможность видеть весь рынок сразу не переключая графики.
Индикатор требуют всего 7 валютных пар: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.
Индикатор получил развитие в коммерческой версии.
