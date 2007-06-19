CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индикатор индексов валют - индикатор для MetaTrader 4

Igor Korepin | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
21993
Рейтинг:
(40)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Indexes_simple рассчитывает индексы 8 основных валют. Все 8 индексов будут отображаться в одном окне. Возможно автоматическое определение валютной пары при установке на график и вывод соответствующих индексов. Расчет CCI, RSI, Momentum, MACD и Stochastic от индексов валют, а также наложение скользящей средней Moving Averages.

Индикатор показывает на сколько подорожала/подешевела валюта в процентах от некоторого начального значения принятого за 100% относительно корзины валют. Неоспоримое достоинство индикатора - возможность видеть весь рынок сразу не переключая графики.

Индикатор требуют всего 7 валютных пар: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.

Индикатор получил развитие в коммерческой версии.

Индексы MACD Stochastic with Auto detect pair


Расчет 3-ей волны Эллиота Расчет 3-ей волны Эллиота

Скрипт для расчета третьей волны Эллиота

Библиотека функций для работы с INI-файлами. Библиотека функций для работы с INI-файлами.

Библиотека содержит пять функций, предназначенных для чтения значений из INI-файла и пять функций для записи значений в INI-файл. Таким образом, получается пять пар функций для чтения/записи значений типа array of integer, bool, double, integer и string.

i-FractalsEx i-FractalsEx

Индикатор фракталов с дополнительной возможностью задания периода.

Импорт "минуток" с forexite.com Импорт "минуток" с forexite.com

Скрипт для подготовки "минуток" с forexite.com к импорту в МТ4