指标

Simple dollar index indicator

方案: 在错误条件 - 定时器激活，以测试标志拷贝 (错误发生)。

根据收盘价计算。如果索引已经计算且没有任何改变，则不进行重新计算。

计算公式取自 此处

只有一个输入参数: amount of bars for calculation (== 线条对应的柱线数量)。


所有货币对均被调取来计算。在何处启动没有任何区别。一个货币对，指标启动的所在，将显示在左上角，邻近 (短) 指标名称的位置。


在实际使用时，最好添加同步和检查 (特别在较小 (小于 H1) 时间帧)。但这是另一个故事。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1830

单一图表数值 单一图表数值

数学算法与原版图表数值一致, 但此指标仅以线形指标显示收盘价的图表数值。

蜡烛大小信息 蜡烛大小信息

此指标显示蜡烛的点数大小信息，还有影线的点数大小。

iSpread iSpread

此指标显示每根柱线的点差, 以及当前点差和周期内的最小点差。

KeyFinder KeyFinder

这款脚本搜索 DeMark 的轴点, 并在图表上显示它们, 同时指示它们的尺度。