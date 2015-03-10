请观看如何免费下载自动交易
Simple dollar index indicator - MetaTrader 5脚本
已发布:
已更新:
方案: 在错误条件 - 定时器激活，以测试标志拷贝 (错误发生)。
根据收盘价计算。如果索引已经计算且没有任何改变，则不进行重新计算。
计算公式取自 此处
只有一个输入参数: amount of bars for calculation (== 线条对应的柱线数量)。
所有货币对均被调取来计算。在何处启动没有任何区别。一个货币对，指标启动的所在，将显示在左上角，邻近 (短) 指标名称的位置。
在实际使用时，最好添加同步和检查 (特别在较小 (小于 H1) 时间帧)。但这是另一个故事。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1830