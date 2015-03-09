CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

FineClock - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Gomonov
1398
(21)
\MQL5\Include\Enums\
eintnumbers.mqh (27.18 KB) ver
efloatnumbers.mqh (68.88 KB) ver
fineclock.mq5 (6.22 KB) ver
presets.zip (3.78 KB)
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Descripción:

Este bonito reloj se visualiza en todos los gráficos a la vez.

En los archivos include se describen las enumeraciones para poder seleccionar los números durante el ajuste, usando el ratón (hay que copiar los archivos eIntNumbers.mqh y eFloatNumbers.mqh en carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\Enums\.).

Hay que copiar el archivo fineclock.mq5 en carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Experts, desarchivar los Presets (Presets.zip) en carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Presets\

Ajustes:

input eTimeType      TimeType=TLocal;              // Huso horario  - A seleccionar: hora local, hora del servidor, GMT  
input eClockFormats  Fmt= Seconds;                 // Formato de visualización: HH:MM:SS o HH:MM, 
                                                         // en segundo caso el trazado se realiza sólo una vez cada minuto (ahorro de recursos)
input еMyCorners     Corner = CRL;                 // Esquina de anclaje
input ePInt          X= 170;                        // Desplazamiento por horizontal
input ePInt          Y = 38;                       // Desplazamiento por la vertical
input string          FontName="Magneto";            // Fuente
input ePInt          FontSize=16;                  // Tamaño de la fuente
input color           FontColor = clrDarkSlateGray ; // Color de la fuente
input color           ShadowColor = clrDarkSeaGreen; // Color de la sombra
input ePInt          SS=1;                         // Desplazamiento de la sombra
input eFloat01      eSA=-12;                       // Reversa de la sombra

FineClock

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/448

