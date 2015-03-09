Pon "Me gusta" y sigue las noticias
FineClock - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1398
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Descripción:
Este bonito reloj se visualiza en todos los gráficos a la vez.
En los archivos include se describen las enumeraciones para poder seleccionar los números durante el ajuste, usando el ratón (hay que copiar los archivos eIntNumbers.mqh y eFloatNumbers.mqh en carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\Enums\.).
Hay que copiar el archivo fineclock.mq5 en carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Experts, desarchivar los Presets (Presets.zip) en carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Presets\
Ajustes:
input eTimeType TimeType=TLocal; // Huso horario - A seleccionar: hora local, hora del servidor, GMT input eClockFormats Fmt= Seconds; // Formato de visualización: HH:MM:SS o HH:MM, // en segundo caso el trazado se realiza sólo una vez cada minuto (ahorro de recursos) input еMyCorners Corner = CRL; // Esquina de anclaje input ePInt X= 170; // Desplazamiento por horizontal input ePInt Y = 38; // Desplazamiento por la vertical input string FontName="Magneto"; // Fuente input ePInt FontSize=16; // Tamaño de la fuente input color FontColor = clrDarkSlateGray ; // Color de la fuente input color ShadowColor = clrDarkSeaGreen; // Color de la sombra input ePInt SS=1; // Desplazamiento de la sombra input eFloat01 eSA=-12; // Reversa de la sombra
