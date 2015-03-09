Idea:

Cada flat tiene su tiempo. El indicador mide el flat, y el concepto como la «tendencia» no se aplica.



Cuando el tiempo del flat se ejecuta, llega el momento para la fijación del resultado o la apertura de una posición nueva. El método del tiempo doble puede aplicarse a cualquier fluctuación, sea el tiempo atmosférico, gráfico del balance o cotización. Lo más importante es que algo pequeño se fluctúe respecto a algo grande. El tiempo de ejecución del flat se calcula en barras como la diferencia entre el primer y el segundo punto de la línea sumada al segundo punto. Los fines de semana no se toman en consideración.

Trabajo con las líneas:







Las líneas se trazan manualmente . El indicador coge los datos de la línea. Las líneas deben trazarse de acuerdo con los flats. Para eso se puede coger los fractales y dibujar según el siguiente principio: de cada fractal hasta todos los posteriores, de los superiores por los superiores y de los inferiores por los inferiores. Se puede eliminar las líneas que se tocan por el precio. Por lo tanto, si una línea puede ser tocada técnicamente durante el trazado, no hace falta dibujarla. Si la línea «resalta» un conjunto de los flats (abarca más de un flat), también se considera como un flat separado.

Análisis de trading:







Hay que esperar a que se ejecute un flat o un grupo de flats y entrar. Se puede usar alguna noticia o un grupo de noticias y una o varias ejecuciones. Por ejemplo, sale la noticia sobre el empleo en EE.UU. Esperamos la ejecución del flat o grupo de flats en una dirección y entramos. O por ejemplo, hay expectativas de una cierta reducción de la Expansión Cuantitativa (QE) o del aumento del Tipo de interés durante la siguiente sesión del Sistema de Reserva Federal. Entonces, esperamos hasta que se ejecute un flat más global o grupo de flats y entramos, y si las noticias se confirman, mantenemos la posición o salimos. El principio consiste en que la noticia ya publicada o la espera de la noticia lleva el flat a la ejecución, y la entrada se realiza no por el hecho de la noticia recién publicada.

Se puede mover el Stop Loss a lo largo de la línea. Si el precio toca la línea antes de la ejecución, la posición abierta debe ser cerrada. No siempre el flat se ejecuta antes de que el precio toque la línea. Hay líneas cuando el Stop Los va a pasar más allá del segundo punto. En este caso, se puede colocar el Stop pasado el segundo punto (para que no crezca el Stop Loss no rentable).

Análisis de la estadística económica:





El método puede ser utilizado para analizar cualquier dato económico fluctuante durante un período. Si hay posibilidad de reunir el historial de datos en una subventana del gráfico, se puede analizar estos datos directamente en el terminal usando el indicador. Por ejemplo, en la imagen se puede apreciar cuándo en el transcurso de tiempo se ejecuta el período de los tipos de interés bajos. Para el Dólar este momento ya ha llegado, y pronto se empezará la fase de la subida del tipo de interés durante una de las siguientes sesiones. Para el Euro este momento llegará sólo en 2 años. Resulta que el Euro puede caer respecto al Dólar durante 2 años enteros.

Análisis de los resultados del trading:







Técnicamente, Forex trabaja contra cualquier estrategia asegurando su propia liquidez. Sólo se puede observar que durante un tiempo la estrategia da beneficios de forma estable, pero llega el momento cuando el beneficio ya no supera el punto máximo alcanzado y luego se anula en absoluto. El mercado se cambia, las estrategias también tienen que ser modificadas de acuerdo con lo que sucede en el mercado. Si sabemos el momento de este cambio, podemos saber cuándo hay que dejar de (o empezar a) usar una u otra estrategia, sea la gestión discrecional, señales, Asesor Experto automático o el trading manual. Este análisis no se diferencia en nada del análisis de los pares de divisas.

Visualización de la información:



El icono «ejecución» aparece ex post, el icono de señal aparece en la apertura de la barra cero y el icono visual (cruz) en la misma línea. Cuando el flat ya está ejecutado, las líneas se hacen punteadas, los iconos y las líneas se quedan en azul (por defecto).



Si la línea no está ejecutada, tiene el color rojo (por defecto).En la descripción y en la misma línea (si la descripción está activada en las propiedades del gráfico) se puede ver cuánto tiempo queda hasta la ejecución empezando desde el segundo punto de la línea (excluyendo la barra de señal).

Variables: