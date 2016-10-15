無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
シンプルドル指数指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1089
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
対処方法：エラー状態で - フラグ（エラー発生）のテストとコピー*のタイマー起動。
終値による計算。指数が計算されている場合は再計算は行われず、変更はありません。
計算式はこちらからとられました。
入力パラメータは、計算するためのバーの量（==ラインマッピングのためのバーの量）の１つです。
計算のためにはすべてのペアが呼ばれます。起動する場所による違いはありません。指標が起動されたペアは、左上隅の指標名（短縮名）のところに表示されます。
実用上（特に短い（H1未満の）時間軸では）同期とチェックを追加することをお勧めします。しかし、これはまた別の話です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1830
NextBarColor
この指標は、次のバーの色を設定で指定された確率で「予測」します。トレーディング商品/時間枠を選択する際にこのような予測を目的としたストラテジーを評価するのに有用です。注意：指標は「未来を見る」ので、実際の取引やストラテジーテスターでは適用なさらないでください。MA
2 つの移動平均線の交差に基づいた非常に単純なEAです。
シンプル連続パラボリックSAR
この指標はParabolicSARと異なって連続的でもっと正確です。 指標の計算も簡潔です。Mutex - WinAPI
ОС/EA/MTプロセスなどを同期します。自作のDLLは現在必要とされていません。