コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

シンプルドル指数指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Andrew Petras | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1089
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

対処方法：エラー状態で - フラグ（エラー発生）のテストとコピー*のタイマー起動。

終値による計算。指数が計算されている場合は再計算は行われず、変更はありません。

計算式はこちらからとられました。

入力パラメータは、計算するためのバーの量（==ラインマッピングのためのバーの量）の１つです。


計算のためにはすべてのペアが呼ばれます。起動する場所による違いはありません。指標が起動されたペアは、左上隅の指標名（短縮名）のところに表示されます。


実用上（特に短い（H1未満の）時間軸では）同期とチェックを追加することをお勧めします。しかし、これはまた別の話です。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1830

NextBarColor NextBarColor

この指標は、次のバーの色を設定で指定された確率で「予測」します。トレーディング商品/時間枠を選択する際にこのような予測を目的としたストラテジーを評価するのに有用です。注意：指標は「未来を見る」ので、実際の取引やストラテジーテスターでは適用なさらないでください。

MA MA

2 つの移動平均線の交差に基づいた非常に単純なEAです。

シンプル連続パラボリックSAR シンプル連続パラボリックSAR

この指標はParabolicSARと異なって連続的でもっと正確です。 指標の計算も簡潔です。

Mutex - WinAPI Mutex - WinAPI

ОС/EA/MTプロセスなどを同期します。自作のDLLは現在必要とされていません。