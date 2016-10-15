対処方法：エラー状態で - フラグ（エラー発生）のテストとコピー*のタイマー起動。

終値による計算。指数が計算されている場合は再計算は行われず、変更はありません。

計算式はこちらからとられました。



入力パラメータは、計算するためのバーの量（==ラインマッピングのためのバーの量）の１つです。





計算のためにはすべてのペアが呼ばれます。起動する場所による違いはありません。指標が起動されたペアは、左上隅の指標名（短縮名）のところに表示されます。





実用上（特に短い（H1未満の）時間軸では）同期とチェックを追加することをお勧めします。しかし、これはまた別の話です。

