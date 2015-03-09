CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

MA - Asesor Experto para MetaTrader 5

Igor Chugay
ma.mq5 (11.54 KB) ver
Descripción:

Es un Asesor Experto muy simple que trabaja con la intersección de dos Moving Average.

MA_Expert_Advisor

